Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за Z на груди на Кубке мира

Спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и призовые 500 швейцарских франков ($504), а также возместить 2 тыс. швейцарских франков в качестве издержек ($2016).

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Международная федерация гимнастики (FIG) на один год дисквалифицировала 20-летнего российского гимнаста Ивана Куляка. В марте этого года он вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе с буквой Z на спортивной форме. Об этом сообщается на официальном сайте FIG.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Фонде гимнастической этики пришли к выводу, что российский спортсмен нарушил устав FIG, дисциплинарный, этический кодексы и кодекс поведения FIG, а также технический регламент.

В заявлении уточняется, что Куляк должен вернуть свою бронзовую медаль и призовые 500 швейцарских франков ($504), а также оплатить судебные издержки в размере 2 тыс. франков ($2016).

Сообщается, что россиянин не сможет участвовать в каких-либо мероприятиях или соревнованиях, санкционированных FIG или организованных аффилированной федерацией-членом FIG, в течение одного года с даты принятия решения. Если по состоянию на 17 мая 2023 года запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях продолжит действовать, то дисквалификация Куляка автоматически продлится еще на полгода.

При этом FIG не обнаружил нарушения правил со стороны старшего тренера сборной Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушки, все обвинения с них сняты. Им выплатят компенсацию в размере 1 тыс. швейцарских франков (ок. $1 тыс.) каждому.

Напомним, победу в упражнениях на брусьях на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе одержал 18-летний украинец Илья Ковтун. Он опередил представителя Казахстана Милада Карими и россиянина Ивана Куляка, который нанес на свою форму букву Z. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что это решение было собственной инициативой спортсмена и тренерский штаб об этом ничего не знал.

Фокус также рассказывал, что украинский спортсмен вышел с надписью "Спасите Мариуполь" на Invictus Games.