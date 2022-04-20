Украинский спортсмен вышел с надписью "Спасите Мариуполь" на Invictus Games (фото)

Игорь Галушка завоевал "золотую" медаль. Своей акцией он хотел привлечь внимание к защитникам Мариуполя, сражающихся в полном окружении.

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В рамках "Игр непокоренных" украинский спортсмен Игорь Галушка вышел на награждение с надписью "Save Mariupol". Об этом сообщает АрміяInfrom.

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20 апреля Галушка завоевал "золото" в гребле на тренажерах. Во время церемонии награждения украинский спортсмен вышел с флагом Украины, на котором была надпись "Спасите Мариуполь" на английском языке. Своей акцией он обращает внимание на побратимов, защищающие город.

"Мои побратимы сейчас воюют в Мариуполе, в окружении, без достаточного количества провизии и боеприпасов. Они защищают украинскую землю там, и именно благодаря их мужеству и силе, я могу бороться тут! Они дают мне силу!" — заявил Игорь.

[ + – ] Результаты соревнований

За 4 минуты гребли украинский спортсмен Игорь Галушка смог "проплыть" 1121 метров. На втором месте американец KC Хегер (1103 м), а на третьем — француз Франк Пойрот (1100 м).

Игорь Галушка ветеран полка "Азов". В 2015 году получил тяжелое ранение в Широкино. Свою победу он посвятил воинам Мариуполя.

Invictus Games — это соревновательные игры для женщин и мужчин, которые получили травмы или заболели, выполняя обязанности на поле боя. Первые игры прошли в 2015 году в Лондоне. В них брали участие 400 спортсменов из 13 стран. Для сборной Украины это — второе участие в соревнованиях

Напомним, 17 апреля сборная Украины завоевала первые медали на "Играх непокоренных".