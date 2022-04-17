Пул наград: украинская сборная завоевала первые медали на "Играх непокоренных" (фото)

Спортсмены завоевали медали в категориях "прыжки в длину" и "метание ядра".

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Украинская сборная завоевала первые медали на Invictus Games ("Игры непокоренных"), стартовавшие в Нидерландах. Об этом сообщается на странице соревнований в Facebook.

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Родион Ситдиков завоевал "золото" в дисциплине "метание ядра". Его результат составил 9,46 метра.

В категории "прыжки в длину" серебро и бронзу завоевали Артем Лукашук и Иван Герецун. Результат Артема Лукашука — 5,20 метров, а Ивана Герецуна — 5,10 метров. Первое место завоевал спортсмен из США.

[ + – ] Артем Лукашук (слева) и Иван Герецун (справа)

Invictus Games — это соревновательные игры для женщин и мужчин, которые получили травмы или заболели, выполняя обязанности на поле боя. Первые игры прошли в 2015 году в Лондоне. В них брали участие 400 спортсменов из 13 стран. Для сборной Украины это — второе участие в соревнованиях.

Напомним, 26 марта 2021 года стало известно, что в Украине появится новый вид спорта — ветеранский спорт.

Ранее известные украинские шахматистки отказались подписать письмо об отстранении РФ и Беларуси к Международной шахматной федерации. После этого их исключат из Львовской областной шахматной федерации.