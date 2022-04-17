Пул нагород: українська збірна здобула перші медалі на "Іграх нескорених" (фото)

Спортсмени завоювали медалі у категоріях "стрибки у довжину" та "метання ядра".

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Українська збірна виборола перші медалі на Invictus Games ("Ігри нескорених"), що стартували в Нідерландах. Про це повідомляється на сторінці змагань у Facebook.

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Родіон Сітдіков завоював "золото" у дисципліні "метання ядра". Його результат становив 9,46 метра.

У категорії "стрибки у довжину" срібло та бронзу завоювали Артем Лукашук та Іван Герецун. Результат Артема Лукашука — 5,20 метрів, а Івана Герецуна — 5,10 метрів. Перше місце виборов спортсмен зі США.

[ + – ] Артем Лукашук (ліворуч) та Іван Герецун (праворуч)

Invictus Games — це змагальні ігри для жінок та чоловіків, які отримали травми або захворіли, виконуючи обов'язки на полі бою. Перші ігри відбулися у 2015 році в Лондоні. У них брали участь 400 спортсменів із 13 країн. Для збірної України це друга участь у змаганнях.

Нагадаємо, 26 березня 2021 року стало відомо, що в Україні з'явиться новий вид спорту — ветеранський спорт.

Раніше відомі українські шахістки відмовилися підписати листа про усунення РФ та Білорусі до Міжнародної шахової федерації. Після цього їх виключать із Львівської обласної шахової федерації.