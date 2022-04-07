Відомі українські шахістки відмовилися підписати лист про усунення РФ та Білорусі

Тепер сестер Анну та Марію Музичук, які нагороджені званням чемпіонок світу, виключать зі Львівської обласної шахової федерації.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Львівська обласна шахова федерація розпочала процедуру виключення двох відомих українських сестер-шахісток — триразової чемпіонки світу, 32-річної Анни Музичук та 29-річної ексчемпіонки світу Марії Музичук — після того, як вони відмовилися підписати лист до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) з вимогою виключити всіх спортсменів з РФ та Білорусі з організації. Про це повідомляє видання "Суспільне Спорт".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Журналісти зазначили, що ФІДЕ після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну покарала РФ та Білорусь відстороненням від міжнародних турнірів, а також дискваліфікувала шахіста Сергія Карякіна через підтримку війни. Проте обмеження не торкнулися інших спортсменів із цих країн, і вони продовжують виступати під нейтральним прапором.

Зі свого боку Федерація шахів України звернулася до ФІДЕ з вимогою усунути всіх шахістів із РФ та Білорусі, проте організація таке рішення не підтримала. У відповідь на це Львівська обласна шахова федерація підготувала листа з вимогою до Федерації шахів України звернутися повторно до ФІДЕ з відповідним запитом.

Крім цього, в листі міститься заклик до відставки росіянина Аркадія Дворковича з посади президента Міжнародної шахової федерації. Проте з 15 членів президії Львівської федерації двоє — Анна та Марія Музичук — відмовилися підписувати звернення, попри те, що старша з двох сестер раніше у Facebook публічно засудила повномасштабну війну та закликала своїх колег висловитись проти російської агресії.

Заступник президента Львівської обласної федерації шахів Назар Фріман пояснив, що "на рівні чуток" поширювалася інформація щодо "тісних зв'язків" сестер Музичук із ФІДЕ.

"Ми прагнули заборонити участь у змаганнях усіх російських та білоруських спортсменів на час війни. Сестри Музичук під таким формулюванням не підписалися. Чітко нам написали, що "спорт поза політикою, не всі росіяни винні, є ті, хто не підтримує війну, не можна всіх під один гребінець" і так далі. Тоді це сприйняли негативно, але вирішили написати листа без їхньої підтримки", — сказав спортивний чиновник.

Тепер, за словами Фрімана, буде скликано з'їзд регіональної федерації шахів для ухвалення рішення про виключення зі свого складу сестер Музичук.

"Думаю, наступним (рішення про виключення спортсменок зі свого складу прийме) Федерація шахів України", — сказав Фріман.

Нагадаємо, раніше Анна Музичук виступила проти відмови брати участь у шахових змаганнях, які проводять на території держави-агресора.

Також ми писали про те, як ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну усунули збірну Росії та російські клуби від участі у всіх міжнародних турнірах з футболу.