Если не ездить в Россию, то можно завершать карьеру, – украинская шахматистка Музычук

По словам Анны, это системный вопрос, а не пропуска одного турнира

Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему вынуждена ездить на соревнования в России. В 2015 году ее сестра Мария Музычук выиграла чемпионат мира в Сочи.

По словам Анны, большинство турниров проходят в России, поэтому пропускать их нецелесообразно, заявила она в интервью 24tv.ua

"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Каждый год в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, там будут проводиться и в дальнейшем", – объясняет. Анна

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По ее словам, это системный вопрос, а не вопрос пропуска одного турнира.

"Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте", – рассказала Музычук.

Как ранее сообщал Фокус:

Матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был состоятся в Тбилиси 27 августа, отменен по политическим мотивам.