Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Если не ездить в Россию, то можно завершать карьеру, – украинская шахматистка Музычук
2019-07-19 19:01:48
Фото: Чемпионат
По словам Анны, это системный вопрос, а не пропуска одного турнира
Украинская шахматистка Анна Музычук рассказала, почему вынуждена ездить на соревнования в России. В 2015 году ее сестра Мария Музычук выиграла чемпионат мира в Сочи.
По словам Анны, большинство турниров проходят в России, поэтому пропускать их нецелесообразно, заявила она в интервью 24tv.ua
"Понимаю возмущение людей. Да, Россия напала на нашу страну, идет война. Больно, что погибло столько украинцев. Но поймите и меня: Россия – ведущая шахматная страна, шахматы там очень поддерживаются. Президент Международной шахматной федерации россиянин. Каждый год в России проводится несколько соревнований самого высокого уровня, там будут проводиться и в дальнейшем", – объясняет. Анна
По ее словам, это системный вопрос, а не вопрос пропуска одного турнира.
"Если мы отказываемся ездить на соревнования в Россию, то можно завершать профессиональную карьеру. С 2014 года мы с Марией ездили в Россию исключительно на официальные соревнования. Вопрос нашего участия в соревнованиях на территории РФ мы обсуждали с руководством области и города Львова. Они ответили, что нас понимают и сказали: "Езжайте и побеждайте", – рассказала Музычук.
Как ранее сообщал Фокус:
- Матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был состоятся в Тбилиси 27 августа, отменен по политическим мотивам.
- Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг лучших шахматистов, где две украинки – Анна Музычук (коэффициент 2571) и ее младшая сестра экс-чемпионка мира Мария Музычук (2540) входят в топ-10 среди женщин.