Известные украинские шахматистки отказались подписать письмо об отстранении РФ и Беларуси

Теперь сестер Анну и Марию Музычук, удостаивавшихся звания чемпионок мира, исключат из Львовской областной шахматной федерации.

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Львовская областная шахматная федерация начала процедуру исключения двух известных украинских сестер-шахматисток — трехкратной чемпионки мира, 32-летней Анны Музычук и 29-летний экс-чемпионки мира Марии Музычук — после того, как они отказались подписать письмо к Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с требованием исключить всех спортсменов из РФ и Беларуси из организации. Об этом сообщает издание "Суспільне Спорт".

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Журналисты отметили, что ФИДЕ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину наказала РФ и Беларусь отстранением от международных турниров, а также дисквалифицировала шахматиста Сергея Карякина из-за поддержки войны. Тем не менее ограничения не коснулись других спортсменов из этих стран и они продолжают выступать под нейтральным флагом.

В свою очередь Федерация шахмат Украины обратилась в ФИДЕ с требованием отстранить всех шахматистов из РФ и Беларуси, однако организация такое решение не поддержала. В ответ на это Львовская областная шахматная федерация подготовила письмо с требованием к Федерации шахмат Украины обратиться повторно в ФИДЕ с соответствующим запросом.

Помимо этого в письме содержится призыв к отставке россиянина Аркадия Дворковича с поста президента Международной шахматной федерации. Тем не менее, из 15 членов президиума Львовской федерации двое — Анна и Мария Музычук — отказались подписывать обращения, несмотря на то, что старшая из двух сестер ранее в Facebook публично осудила полномасштабную войну и призвала своих коллег высказаться против российской агрессии.

Заместитель президента Львовской областной федерации шахмат Назар Фриман объяснил, что "на уровне слухов" распространялась информация касательно "тесных связей" сестер Музычук с ФИДЕ.

"Мы стремились запретить участие в соревнованиях всех российских и белорусских спортсменов на время войны. Сестры Музычук под такой формулировкой не подписались. Четко нам написали, что "спорт вне политики, не все россияне виноваты, есть те, кто не поддерживает войну, нельзя всех под одну гребенку" и так далее. Тогда это воспринялось отрицательно, но решили написать письмо без их поддержки", — сказал спортивный чиновник.

Теперь, по словам Фримана, будет созван съезд региональной федерации шахмат для принятия решения об исключении из своего состава сестер Музычук.

"Думаю, следующей (решение об исключении спортсменок из своего состава примет) Федерация шахмат Украины", — сказал Фриман.

Напомним, ранее Анна Музычук выступила против отказа участвовать в шахматных соревнованиях, проводящихся на территории государства-агрессора.

Также мы писали о том, как ФИФА и УЕФА после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех международных турнирах по футболу.