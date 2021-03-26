В Україні з'явиться новий вид спорту: Мінветеранів працює над законопроектом

Виділення ветеранського спорту в окремий вид дозволить підняти моральний дух воїнів, а також отримати держфінансування.

Міністерство у справах ветеранів України працює над поліпшенням закону про фізкультуру і спорт, щоб зробити ветеранський спорт окремим видом діяльності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства.

Міністр Юлія Лапутіна вважає, що в суспільстві необхідно зруйнувати стереотип, щоб ветеран сприймався не як тягар, а як локомотив у розвитку суспільства і громад.

"Заняття спортом піднімає дух воїнів, які воювали. Наразі ми працюємо над тим, щоб внести зміни в закон про фізкультуру і спорт. ...Це дозволить разом з іншими видами спорту отримати відповідне державне фінансування, щоб це було на державному рівні", — заявила міністр .

В Україні проходить всеукраїнський відбір у національну збірну на "Ігри воїнів", що проходять у США. У них можуть брати участь ветерани АТО/ООС, які отримали поранення або інші ураження внаслідок війни. Усього для участі в збірній зберуть 40 осіб.

"Ігри воїнів" будуть проходити в США з 12 по 22 вересня. Українська збірна візьме в них участь вперше, ставши 8 країною-учасницею змагань. Сам захід проводиться з 2013 року з ініціативи Міністерства оборони США.

[ + – ] "Ігри воїнів" у США Фото: US Army

Нагадаємо, що з 18 грудня 2020 року головою Міністерства у справах ветеранів стала генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна. Вона стала другою жінкою-генералом в історії України.