В Украине появится новый вид спорта: Минветеранов работает над законопроектом

Выделение ветеранского спорта в отдельный вид позволит поднять моральный дух воинов, а также получить госфинансирование.

Министерство по делам ветеранов Украины работает над улучшением закона о физкультуре и спорте, чтобы сделать ветеранский спорт отдельным видом деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Министр Юлия Лапутина считает, что в обществе необходимо разрушить стереотип, чтобы ветеран воспринимался не как бремя, а как локомотив в развитии общества и громад.

"Занятие спортом поднимает дух воинов, которые воевали. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести изменения в закон о физкультуре и спорте. … Это позволит вместе с другими видами спорта получить соответствующее государственное финансирование, чтобы это было на государственном уровне", — заявила министр.

В Украине проходит всеукраинский отбор в национальную сборную на "Игры воинов", проходящие в США. В них могут принимать участие ветераны АТО/ООС, которые получили ранение или другие поражения в следствии войны. Всего для участия в сборной соберут 40 человек.

"Игры воинов" будут проходить в США с 12 по 22 сентября. Украинская сборная примет в них участие впервые, став 8 страной-участницей соревнований. Само мероприятие проводится с 2013 года по инициативе Министерства обороны США.

[ + – ] "Игры воинов" в США Фото: US Army

Напомним, с 18 декабря 2020 года главой Министерства по делам ветеранов стала генерал-майор СБУ Юлия Лапутина. Она стала второй женщиной-генералом в истории Украины.