Главой Минветеранов назначена генерал-майор СБУ Лапутина

В 2018 году она стала второй женщиной-генералом в ​​истории Украины.

Верховная Рада Украины назначила министра по вопросам ветеранов. Ведомство возглавила Юлия Лапутина. "За" проголосовали 248 нардепов.

Лапутина — участница АТО. В сентябре — декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задания по задержанию боевиков.

В 2014 году она назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. 25 марта 2020 года Лапутина стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины (первой была генерал-майор медицинской службы Людмила Шугалей).

Напомним, вчера Верховная Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост министра энергетики.

16 декабря спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада решила снять с повестки дня вопрос касательно отставки главы Министерства экологии Романа Абрамовского, который подал соответствующее заявление накануне.