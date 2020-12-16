Не хотят отпускать? Подавший в отставку министр экологии остается на должности

Зеленский решил лично изучить вопрос касательно возможной отставки главы Минэкологии Абрамовского.

16 декабря спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада решила снять с повестки дня вопрос касательно отставки главы Министерства экологии Романа Абрамовского, который подал соответствующее заявление накануне.

"У нас в повестке дня был еще вопрос относительно рассмотрения заявления об отставке министра экологии. Профильный комитет попросил дать дополнительное время на изучение этого вопроса и проведения всех необходимых процедур для подготовки его рассмотрения в зале. Поэтому есть предложение снять его сегодня с повестки дня", — сказал Разумков.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура на своем канале в Telegram сообщил, что Абрамовский продолжает занимать должность главы Минэкологии.

"Президент взял этот вопрос на личный контроль. Завтра и в пятницу голосования за его увольнение не будет", — написал Качура.

А другой нардеп от "Слуги народа", Александр Дубинский, на своем канале опубликовал скриншот сообщений от якобы главы партии Александра Корниенко.

"Министр экологии Роман Абрамовский остается работать, президент будет детально изучать ситуацию", — якобы написал Корниенко.

Отметим, Абрамовский подал заявление об отставке 15 декабря. В тот же день такое же заявление поступило в ВРУ и от главы Минветеранов Сергея Бессараба, однако его увольнение 16 декабря парламент поддержал.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.