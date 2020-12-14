Есть два-три министра, которые могут покинуть должности, – Разумков

В то же время пока в Верховной Раде не зарегистрировано соответствующих проектов постановлений.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день "есть два-три министра, которые имеют шансы" покинуть должности.

"Но какие — посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так и нет", — сказал Разумков.

По его словам, пока никаких проектов постановлений по этому вопросу не зарегистрировано. "Будет постановление — будем рассматривать", — сказал он.

Напомним, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

По его словам, сейчас в парламенте активно ищут голоса за назначение Шкарлета министром образования и Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра энергетики. Министра здравоохранения, несмотря на слухи, не поменяют. Максим Степанов останется при своей должности как минимум до конца локдауна. А вот кого точно собираются поменять – это министра Кабинета Министров, защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам защиты ветеранов.