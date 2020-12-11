Перестановки в Кабмине, финальный текст бюджета на 2021 – чего ожидать на следующей неделе

Следующая неделя обещает принести перестановки министров сразу в 3 министерствах. А бюджетный комитет должен финализировать текст бюджета на следующий год.

Новая неделя обещает стать насыщенной на события, по крайней мере, так пишет нардеп Железняк в своем телеграм-канале "Железный нардеп".

По его словам, сейчас в парламенте активно ищут голоса за назначение Шкарлета министром образования и Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра энергетики.

Министра здравоохранения, несмотря на слухи, не поменяют. Максим Степанов останется при своей должности как минимум до конца локдауна.

А вот кого точно собираются поменять – это министра Кабинета Министров, защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам защиты ветеранов.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета по итогам 11 месяцев оказался почти в два раза меньше, чем ожидался.

А в эфире программы "Деньги на жизнь" Ярослава Железняка и Даниила Гетманцева накормили "Мивиной" в прямом эфире.

Также министр здравоохранения Степанов не рекомендует украинцам вылетать за границу в новогодний период.

Юрий Витренко ранее сообщил о своем уходе из "Нафтогаза".