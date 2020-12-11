Степанов не рекомендует украинцам новогодние путешествия за границу (видео)

В Минздраве напомнили, что для COVID-19 нет разницы, в какой стране человек находится.

Минздрав Украины не рекомендует гражданам ехать за границу в новогодние и рождественские путешествия.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Мы тоже (как и ВОЗ, – ред.) советуем не путешествовать, мы тоже советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии и на эти новогодние праздники, на эти новогодние каникулы", – сказал он.

По словам министра, он понимает желание граждан отправиться за границу.

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"Если вы все-таки уже решили поехать, обязательно посмотрите информацию относительно страны, какая ситуация в этой стране по COVID-19, какие условия визита в эту страну… Во-вторых, если вы уже решили ехать, то обязательно максимально соблюдайте все правила безопасности, когда будете находиться в другой стране, потому что для COVID-19 нет разницы, в какой стране вы находитесь, он может заразить в любой стране", – объяснил Степанов.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам заявил, что во время локдауна "сдавать билеты не нужно: для украинцев граница будет открыта и для выезда, и для въезда".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что внутренние авиаперевозки будут осуществляться без ограничений, а во время авиапутешествий заграницу стоит проверить условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.