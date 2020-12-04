Сдавать билеты не нужно: для украинцев граница будет открыта – Зеленский о новогоднем локдауне

Президент считает, что карантин выходного дня оправдал себя, так как благодаря ему медицинская система "не пропустила нокаутирующего удара".

Президент Владимир Зеленский разместил в соцсетях традиционное еженедельное видеообращение к украинцам, сказав, что поскольку у него нет своих телеканалов и других СМИ, то он продолжает лично рассказать о "нашей работе и о победах нашей Украины".

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Прежде всего, он сказал, что "локдаун в декабре нам не нужен". Карантин выходного дня, как бы к нему не относиться, дал результат. "Скорость прироста числа заболевших перестала быть такой же большой, как некогда скорость роста сети магазинов "Рошен" по Украине", – пояснил Зеленский.

Медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов и сохраняет работоспособность.

В отдельных регионах есть проблемы, "мы их знаем, работаем над ними и решим".

"Но, народ, носите маски! Очень прошу. Дезинфицируйте руки, сохраняйте социальную дистанцию, избегайте скоплений", – призвал президент.

Совсем избежать локдауна в январе будет очень тяжело. На следующей неделе правительство сообщит, когда он будет введен, и каким будет его формат. "Но сдавать билеты не нужно: для украинцев граница будет открыта и для выезда, и для въезда", – заверил Зеленский.

Верховная Рада, по мнению президента, вернулась к эффективной работе. Он назвал принятые законы, отметив, что, к сожалению, ответственность за недостоверное декларирование пока не такая, как хотелось бы и ему тоже. Но хорошо, что закон приняли сейчас, поэтому за ложь в декларациях за 2020 год придется отвечать

Зеленский надеется, что депутаты " с честью" отнесутся к работе по принятию госбюджета-2021, но когда Рада будет его рассматривать, не сказал.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, народные депутаты проголосовали за весь "пакет карантинной помощи" украинскому бизнесу, приняв законопроекты №4429, №4430 и №4431. Последний направлен на реализацию первых двух. Он расширяет перечень направлений, на которые выделяются деньги из так называемого "коронавирусного" фонда.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря.