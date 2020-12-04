Для людей и бизнеса – но не для всех. Рада приняла законопроекты о поддержке в случае локдауна

Сами предприниматели не уверены, что помощь от государства поможет им пережить кризис.

В пятницу, 4 декабря, народные депутаты Украины проголосовали за весь "пакет карантинной помощи" украинскому бизнесу, приняв законопроекты №4429, №4430 и №4431. Последний направлен на реализацию первых двух. Он расширяет перечень направлений, на которые выделяются деньги из так называемого "коронавирусного" фонда.

Среди прочего, предусматривается, что средства могут быть направлены для оказания единовременной материальной помощи для застрахованных лиц, потерявших доход в случае полного запрета сферы их деятельности из-за усиления карантина в стране. На тот момент в парламенте уже было зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов, но предпочтение отдали именно президентским.

Проект №4429, который сегодня приняла Рада, предлагает обеспечить за счет госбюджета в 2020-2021 гг. выплаты одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Однако в Офисе президента напомнили, что принятый закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и ФЛП, которые потеряли часть дохода. А именно, это может быть:

единовременная материальная помощь юрлицам с целью выплаты наемным работникам единовременной материальной помощи;

единовременная материальная помощь застрахованным лицам (работникам и ФЛП);

единовременная компенсация расходов юрлиц, понесенных в связи с оплатой ЕСВ.

Именно Кабинет Министров будет определять порядок обращения и предоставления социальной поддержки застрахованным лицам и субъектам хозяйствования.

На помощь будут иметь право следующие застрахованные лица:

наемный работник предприятия, основной вид экономической деятельности которого заявлен первым в сведениях из ЕГР по состоянию на 31 октября 2020 года из определенных перечнем;

ФЛП, основной вид экономической деятельности которого заявлен первым в сведениях из ЕГР по состоянию на 31 октября 2020 года из определенных перечнем. ЕГР — единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – автоматизированная система сбора, накопления, защиты, учета и предоставления информации о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях.

Выплаты — и людям, и бизнесу, предусмотрены для нескольких категорий экономической деятельности. Помощь получат работники или ФЛП, если их работодатель имеет одну из следующих шести категорий КВЭД (классификатор видов экономической деятельности):

47 — Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 — Временное размещение (отели);

56 — Деятельность по обеспечению блюдами и напитками (общепит);

59.14 — Демонстрация кинофильмов;

90 — Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 — Деятельность в сфере спорта, организации отдыха.

При этом уточняется, что получить компенсацию ФЛП не смогут:

если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу этого закона;

если в 2020 году уплатили ЕСВ (консолидированный (сводный) страховой взнос) за себя менее чем за три месяца;

если их вид деятельности не подпадает под карантин;

На помощь от государства также не могут претендовать работники компаний:

которые не перечислили ЕСВ за третий квартал;

если деятельность их компании не ограничивается на время карантина;

если работают по совместительству или если их средняя зарплата превышает 30 000 гривен в месяц;

если наемные работники одновременно являются ФЛП (ФОП).

ФЛП сначала хотели дать возможность доплатить за время уменьшения дохода в течение карантина до размера минимального страхового взноса (как указано в пояснительной записке — чтобы не допустить снижения коэффициента зарплаты при начислении пенсий), но в профильном комитете предложили переложить это на госбюджет.

Помощь наемным работникам и ФОП будет зачисляться на банковские карты. Предварительно нужно будет написать заявление, указав имя, фамилию, отчество, дату рождения, ИНН, серию и номер паспорта, адрес проживания, подтверждение уплаты ЕСВ, номер банковского счета. Данные будут проверять, и если обнаружится ложная информация, компенсацию придется будет вернуть (изначально прописывалось, что в двойном размере, но профильный комитет предложил эту норму убрать). А если откажетесь вернуть добровольно — взыщут по суду.

То же касается и субъектов хозяйствования. Выплаты на сохранение рабочего места не положены тем, кто уже получает компенсации по частичной безработице (но там сумма меньше — не более минимальной зарплаты, то есть, 4,7 тысяч гривен), тем, чьи предприятия зарегистрированы менее 3 месяцев назад или пребывают в состоянии банкротства.

В случае подачи неправдивых данных — взыскание добровольно или через суд (норму о двойном размере суммы возврата также убрали).

В Минцифре анонсировали, что заявки можно подавать через "Дію". Сначала надо пройти идентификацию, после чего заполнить заявление на получение выплаты. Также следует указать номер банковского счета. Но глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко говорит, что уже сейчас, чтобы получить компенсации по частичной безработице, нужно представить массу документов, что займет явно не пять минут

Откуда возьмется финансирование

Что будет с финансами, неясно. Во время последнего заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на компенсации потребуется 16 миллиардов гривен. В законопроекте указано, что потребуется дополнительное финансирование.

В законопроекте №4431, также принятом сегодня, обозначено, что деньги предлагается взять деньги из многострадального коронавирусного фонда.

"Конкретными изменениями в госбюджет мы расширяем перечень направлений, для которых можно использовать деньги из Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Это прямо указывает на стратегический подход президента: мы не только предлагаем обществу план поддержки бизнеса и граждан, но и сразу закладываем под это финансирование", – сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

Законопроект №4430 предполагает списание налогового долга (в том числе, штрафных санкций и пени) налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен и не погашен на 1 ноября 2020 года.

Это положение касается 4 миллионов должников на сумму налогового долга 1,3 миллиард грн.

Кроме того, увеличивается общая сумма налогового долга налогоплательщика с 60 до 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 1020 до 3060 грн.), при которых налоговое требование не направляется (не вручается), а меры, направленные на погашение (взыскание) налогового долга, не применяются.

Аналогичные условия установлены и для налогового залога.

Предлагается освободить от уплаты единого налога плательщиков первой группы, которые платят за себя. Речь идет о периоде с декабря 2020 по май 2021 года. Согласно п. 291.4 ст. 291 Налогового кодекса – это ФЛП, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 миллионов грн.

"Что такое 8 тысяч?"

Ожидаемого ажиотажа принятые законы не вызвали. Предприниматели опасаются, что денег на всех может не хватить. Даже если примут решение о выделении помощи, то непонятно, когда перечислят средства и не будет ли задержек.

А сумму в восемь тысяч гривен они и вовсе назвали "смешной", потому как потерь она не покроет.

"Что такое 8 тысяч гривен для предпринимателей? Есть убытки из-за нераспроданного товара, а также расходы за аренду, охрану, складские помещения, уборку и т.д. 8 тысяч не покроют даже часть этих расходов", — заявил глава движения SaveФОП Сергей Доротич.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что от помощи отрезается масса украинцев, которые не оформлены официально — миллионы граждан, работающих на рынках, в ресторанах, сфере обслуживания, а отсрочка налогов – это временная мера. "В основном, речь идет об отсрочке налогов. Простить предлагают только очень маленькие суммы — 3,6 тысяч гривен это вообще ничего", — отмечает Пендзин. И сможет ли платить ослабленный неизбежным локдауном бизнес – неизвестно. К примеру рестораторы, которые чаще всего являются налогоплательщиками не первой, а второй, или третьей группы.

Также законопроекты критикуют за "растратность", ведь прощение долгов, а также отсрочка их погашения обойдутся казне в миллиарды гривен, для которых в проектах не предусмотрено никаких компенсаторов. На это обратили внимание депутатов в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ). И отметили, что предусмотренная наемным сотрудникам компаний материальная помощь никак не защищена от нецелевой растраты работодателем.

"А как можно проконтролировать, как будут использованы эти 8 тысяч? В целом, это уже работа исполнительной власти, по принципу, как у нас контролируются субсидии", – отметила эксперт по налоговым вопросам Ольга Германова.

В будущем отсутствие компенсаций может усложнить надлежащее функционирование системы социального страхования, привести к разбалансированию Пенсионного фонда и снизить доходы местных бюджетов, наполняющихся как раз от налогов ФЛП.