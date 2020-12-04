У Зеленского уточнили, кто из ФОПов не сможет получить 8 тысяч помощи

В Офисе президента рассказали, кто из ФЛП (ФОП) получит восемь тысяч гривен компенсации в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии COVID-19, а кому такая поддержка не положена.

Принятый закон предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и ФЛП, которые потеряли часть дохода.

Получить компенсацию ФЛП не смогут:

если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона;

если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца;

если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Работник сможет получить деньги если он оформлен сотрудником предприятия, работающего в видах деятельности, попадающих под ограничения на время карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривен.

Для получения помощи необходимо подать заявление в электронной форме.

"Спасибо Верховной Раде и каждому депутату, который нажал кнопку "за" и поддержал эти действительно важные законы. Они позволят оказать поддержку нашим гражданам и бизнесу в сложные времена пандемии. Благодаря этим законам государство сможет предоставить компенсации тем, кто будет вынужден приостановить свою деятельность из-за карантинных мер, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек. Сегодня законопроект был принят.

Также депутаты 4 декабря приняли во втором чтении президентский законопроект № 4430, который предусматривает частичное списание налоговых долгов, освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и единого налога ФОПов (ФЛП) первой группы.