Локдаун в Украине: 9 декабря Кабмин обнародует решение по карантину

Правительство разрабатывает перечень возможных карантинных ограничений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство разрабатывает перечень возможных карантинных ограничений.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", — отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, правительство готовит перечень ограничений с учетом ответов и предложений, которые в опросе предоставили мэры городов и главы ОГА.

"В частности, руководители городов и ОГА едины во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов", — говорится в сообщении.

Более 90% поддерживают ограничения в работе новогодних ярмарок, ТРЦ, ресторанов и кинотеатров.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января. При этом министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о введении полного локдауна на Новогодние праздники.

А глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что введение "интеллектуального локдауна" предусматривает ослабление карантинных ограничений в различных регионах по-разному, в зависимости от эпидситуации в них.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине точно будет введен, сейчас определяется дата.

Во время утреннего брифинга 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинская система страны пока что выдерживает нагрузку от пандемии, потому в Минздраве не планируют вводить локдаун по всей Украине до конца декабря 2020 года.