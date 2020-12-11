"Слуг народа" Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка накормили "Мивиной" в прямом эфире

Народным избранникам показали, какова на вкус жизнь простых украинцев

Вермишелью быстрого приготовления «Мивина» угостил в прямом эфире программы "Деньги на жизнь" Алексей Суханов народных депутатов от партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка, передает "Украина 24".

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"Знаете, что это такое? Вермишель быстрого приготовления. Ну, давайте-давайте, пробуйте! И это, если откровенно, это вкус жизни обычного человека", – приговаривал ведущий, наматывая продукт на вилку.

В свою очередь Железняк извинился, заявив, что с самого детства не ест вермишель и пельмени:

"Я просто буду смотреть и завидовать вам, как вы едите", – засмеялся он.

"Мы сегодня поняли, что восемь тысяч гривен в горло не лезет, да? Потому что даже без масла", –отметил Суханов, поедая вермишель и намекая на сумму, которую правительство обещало дать украинцам, потерявшим работу.

"Безусловно, не фонтан. Но если голодный, то…", – добавил Гетманцев.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил предоставить 8 тысяч гривен помощи ФЛП (ФОПам) и наемным работникам, которые не могут работать из-за карантина. Также 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. В целом власти планируют выделить на помощь 10 млрд грн. Выплаты смогут получить около миллиона человек.

Законопроект был принят 4 декабря.