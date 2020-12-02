Дефицит госбюджета по итогам 11 месяцев оказался почти в два раза меньше запланированного

Расходы за январь–ноябрь по общему фонду госбюджета составили 90,3% от плана.

На начало декабря общий фонд госбюджета сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане на эту дату 236,9 млрд грн. Такие оперативные данные сообщило Министерство финансов.

То, что дефицит оказался меньше запланированного, может означать, что многие запланированные бюджетные расходы не были проведены. Может сказаться и то, что доходы оказались выше запланированных.

По данным Госказначейства, в целом доходы госбюджета за 11 месяцев соответствуют ожидаемому показателю, а общий фонд перевыполнен относительно плана на 0,4%.

Расходы же за январь–ноябрь по общему фонду составили 90,3% от плана. При этом, как утверждает Госказначейство, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы.

Минфин отметил, что в ноябре нарастающим итогом впервые в этом году выполнен план поступлений в общий фонд. При этом налоговики выполнили свой план за 11 месяцев на 103,1%, а за ноябрь – на 111,6%.

По итогам 10 месяцев дефицит бюджета был 112 млрд грн при плане 214,2 млрд грн.

В госбюджете-2020 предельный размер дефицита общего фонда определен в 274,5 млрд грн.

Правительство собиралось покрыть этот дефицит главным образом за счет заимствований. Фактические государственные заимствования в общий фонд за январь – ноябрь составили 75,6% от запланированных на этот период. Не поступят в этом году в бюджет и деньги от транша МВФ.

Проект госбюджета-2021, поданный правительством ко второму чтению в Верховную Раду предполагает предельный размер дефицита 246,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 220,9 млрд грн.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что на 30 ноября неоплаченные финансовые обязательства Госказначества достигли почти 15 млрд грн. "Это антирекорд за долгое время. Простыми словами, государство остановило выплаты по почти всем незащищенным расходам", – считает нардеп.