Уточненный проект госбюджета-2021 предусматривает перераспределение расходов
Проект предусматривает 1,328 трлн грн расходов. В первоначальном варианте они были больше — 1,331 трлн грн.
Переданный 27 ноября в Верховную Раду проект госбюджета-2021 правительство формально утвердило 26 ноября вечером, но последние правки вносились и 27-го утром.
Кто получит больше
Анализ документов, опубликованных на сайте ВР, показывает, что в сравнении с первой версией проекта, предусмотрено увеличение расходов на:
- социально-экономическое развитие отдельных территорий – на 6 млрд грн;
- развитие учреждений общегосударственного значения – 2 млрд грн;
- Национальный институт рака – 1,51 млрд грн;
- аэропорт в Днепре – 1,4 млрд грн;
- развитию аэропортовой инфраструктуры – 1 млрд грн;
- приобретение оборудования для лабораторий ветеринарной медицины – 600 млн грн;
- утилизацию твердого ракетного топлива — 520 млн грн;
- деятельность МИДа – 500 млн грн;
- финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 500 млн грн;
- широкополосный доступ в интернет в сельской местности – 500 млн грн;
- высокоспециализированную медицинскую помощь населению – 333,5 млн грн;
- создание центров культурных услуг – 300 млн грн;
- создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия – 274 млн грн;
- осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады – 137,8 млн грн;
- обслуживание и обеспечение деятельности Верховной Рады – 109,3 млн грн;
- руководство и управление в сфере государственного имущества – 137 млн грн;
- Национальную службу здоровья Украины – 127,3 млн грн;
- создание центров креативной экономики – 110,2 млн грн
и др.
Расходы на безопасность и оборону увеличены на 158,7 млн грн.
Кто получит меньше
Планируется сократить трансферт, направляемый Пенсионному фонду (на 8 млрд грн). Правительство пошло на это, так как ожидает рост поступлений единого социального взноса (ЕСВ).
Также уменьшены расходы на обслуживание государственного долга – на 1,79 млрд грн.
На 500 млн грн меньше выделяют Минобразования на развитие учреждений профессионального и высшего образования.
На 500 млн грн меньше – на реорганизацию таможни и на 200 млн грн — на реорганизацию ГФС.
На 200 млн грн меньше – на Госгеокадастр и на 416,6 млн грн – на Бюро экономической безопасности (которое пока не создано).
По 100 млн грн получат меньше национальные театры и сфера развития туристического потенциала страны.
Напомним, утром 26 октября Минфин заявил, что проект госбюджета Украины на 2021 год согласован с МВФ, после чего его передали на утверждение Кабмина.
В первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект не поддержали.