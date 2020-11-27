Уточненный проект госбюджета-2021 предусматривает перераспределение расходов

Проект предусматривает 1,328 трлн грн расходов. В первоначальном варианте они были больше — 1,331 трлн грн.

Переданный 27 ноября в Верховную Раду проект госбюджета-2021 правительство формально утвердило 26 ноября вечером, но последние правки вносились и 27-го утром.

Кто получит больше

Анализ документов, опубликованных на сайте ВР, показывает, что в сравнении с первой версией проекта, предусмотрено увеличение расходов на:

социально-экономическое развитие отдельных территорий – на 6 млрд грн;

развитие учреждений общегосударственного значения – 2 млрд грн;

Национальный институт рака – 1,51 млрд грн;

аэропорт в Днепре – 1,4 млрд грн;

развитию аэропортовой инфраструктуры – 1 млрд грн;

приобретение оборудования для лабораторий ветеринарной медицины – 600 млн грн;

утилизацию твердого ракетного топлива — 520 млн грн;

деятельность МИДа – 500 млн грн;

финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 500 млн грн;

широкополосный доступ в интернет в сельской местности – 500 млн грн;

высокоспециализированную медицинскую помощь населению – 333,5 млн грн;

создание центров культурных услуг – 300 млн грн;

создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия – 274 млн грн;

осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады – 137,8 млн грн;

обслуживание и обеспечение деятельности Верховной Рады – 109,3 млн грн;

руководство и управление в сфере государственного имущества – 137 млн грн;

Национальную службу здоровья Украины – 127,3 млн грн;

создание центров креативной экономики – 110,2 млн грн

и др.

Расходы на безопасность и оборону увеличены на 158,7 млн грн.

Кто получит меньше

Планируется сократить трансферт, направляемый Пенсионному фонду (на 8 млрд грн). Правительство пошло на это, так как ожидает рост поступлений единого социального взноса (ЕСВ).

Также уменьшены расходы на обслуживание государственного долга – на 1,79 млрд грн.

На 500 млн грн меньше выделяют Минобразования на развитие учреждений профессионального и высшего образования.

На 500 млн грн меньше – на реорганизацию таможни и на 200 млн грн — на реорганизацию ГФС.

На 200 млн грн меньше – на Госгеокадастр и на 416,6 млн грн – на Бюро экономической безопасности (которое пока не создано).

По 100 млн грн получат меньше национальные театры и сфера развития туристического потенциала страны.

Напомним, утром 26 октября Минфин заявил, что проект госбюджета Украины на 2021 год согласован с МВФ, после чего его передали на утверждение Кабмина.

В первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект не поддержали.