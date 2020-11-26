Кабмин принял доработанный проект госбюджета на следующий год (видео)
По словам премьера, дефицит в проекте госбюджета снижен с 6% до 5,5% ВВП.
В четверг, 26 ноября, Кабмин на внеочередном заседании принял доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, во время консультаций с народными депутатами, которые состоялись накануне, были учтены многие коррективы.
"Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", – отметил Шмыгаль.
По словам премьера, главной особенностью бюджета является то, что он сбалансированный и реалистичен для исполнения.
Шмыгаль добавил, что снижен дефицит в проекте госбюджета с 6% до 5,5% ВВП.
"Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%", – сказал он.
Он сообщил, что в доработанном проекте бюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы – в сумме 1 трлн 328 млрд грн.
По словам премьера, в следующем году ожидается рост экономики, что позволит увеличить расходы на медицину, образование и оборону.
Отметим, Кабмин не смог утвердить проект бюджета ко второму чтению на внеочередном заседании 20 ноября.
Первый замглавы бюджетного комитета Верховной Рады Замглавы фракции "Голос" и замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что для выплат из госбюджета Украины не хватает как минимум 40 миллиардов гривен. По его словам, найти деньги для компенсации этой "дыры" у власти не получится, поскольку те не выполнили требования международных партнеров.