Расходы госбюджета-2021: на что планируют выделить больше всего?

Судя по расходам на "Укравтодор", который получит почти столько же, сколько Минобразования, "Большое строительство" продолжится и в 2021-м.

Замглавы бюджетного комитета ВРУ и нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк опубликовал на своем Telegram-канале утвержденное на заседании Кабмина 26 ноября приложение к государственному бюджету Украины на 2021 год касательно запланированных расходов.

Всего на год запланировали 1092 млрд доходов и 1328 млрд грн расходов.

В частности, планируют выделить:

в Минсоцполитики — 311,3 млрд грн (из которых 195,3 млрд грн выделят в пенсионный фонд, а 36,6 млрд грн — на выплату льгот и субсидий);

на Минздрав — 159,2 млрд грн;

на Минобороны — 117,6 млрд грн;

на МВД — 98,3 млрд грн;

на Минобразования — 50,8 млрд грн (+103 млрд грн на общегосударственные расходы и кредитование, из которых 100 млрд грн выделят на образовательную субвенцию местным бюджетам);

на госагентство автомобильных дорог Украины — 50,6 млрд грн (+ 21,4 млрд грн на субвенции местным бюджетам для ремонта и строительства дорог);

на Минфин — 24,4 млрд грн (+192,7 млрд грн на общегосударственные расходы и кредитование, из которых 158,6 млрд грн выделят на обслуживание госдолга Украины);

на Государственную судебную администрацию — 15,7 мрд грн;

на Минюст — 15,5 млрд грн;

на СБУ — 15 млрд грн;

на Минкульт — 12,5 млрд грн;

на Офис генпрокурора — 11,5 млрд грн;

на Министерство охраны окружающей среды — 11,4 млрд грн;

на Министерство молодежи и спорта — 7,3 млрд грн;

на Национальную академию наук Украины — 6,2 млрд грн;

на Минэнергетики — 5,6 млрд грн;

на Национальную академию медицинских наук Украины — 5 млрд грн;

на Министерство развития громад и территорий Украины — 0,9 млрд грн (+6,2 млрд грн на общегосударственные расходы и кредитование, из которых 4,5 млрд грн выделят на Государственный фонд регионального развития).

Остальным министерствам и ведомствам запланировано выделить меньше 5 млрд грн.

Из интересных цифр: на обслуживание деятельности президента Украины и Офиса президента заложили почти 1,3 млрд грн, на секретариат Кабмина — 1,1 млрд грн, на аппарат ВРУ — более 2,5 млрд грн, на ГБР — 2,5 млрд грн.

Впрочем, замглавы бюджетного комитета ВРУ Железняк сообщил, что этот документ является лишь проектом, и его до момента публикации на сайте ВРУ могут подкорректировать.

Отметим, утром 26 октября Минфин заявил, что проект госбюджета Украины на 2021 год согласован с МВФ, после чего его передали на утверждение Кабмина.

В первом чтении проект госбюджета на 2021 год ВРУ приняла 5 ноября. За него проголосовали 275 народных депутатов. Представители фракций "Голос", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" проект бюджета на 2021 год не поддержали.