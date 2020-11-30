В Госказначействе ответили на "зраду" про неоплаченные расходы на 15 млрд грн

Утверждается, что неоплаченные обязательства госбюджета образовались из-за особенностей метода учета платежей.

Народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") написал в Facebook, что на 30 ноября неоплаченные финансовые обязательства Госказначества достигли почти 15 млрд грн. "Это антирекорд за долгое время. Простыми словами, государство остановило выплаты по почти всем незащищенным расходам", – считает нардеп. Он же опубликовал график, построенный на основе официальных данных Казначейства.

На публикацию практически сразу ответил советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук, который уже не в первый раз разъясняет суть показателей, публикуемых Госказначейством.

Он написал, что наличие неоплаченных финансовых обязательств 15 млрд грн не означает, что Казначейство не осуществляет расходы – состоялась подмена понятий.

Мазярчук указал, что Казначейство отчитывается о 6,5 млрд грн неоплаченных финансовых обязательств по защищенным статьям с пометкой "зарегистрированные финансовые обязательства по защищенным статьям расходов госбюджета, на которые не представлены в органы Казначейства платежные поручения". И поясняет: это значит, что в Казначействе существуют обязательства оплатить средства, когда поступит платежка, но такого платежного поручения еще не поступило.

Аналогичная ситуация с суммой расходов по незащищенным статьям на 8,5 млрд грн, о которых отчитывается Казначейство – "зарегистрированные финансовые обязательства по незащищенным статьям расходов, в том числе на которые не представлены в органы Казначейства платежные поручения".

Показатель "имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства" формируется так: берется сумма всех зарегистрированных в Казначействе договоров на оплату товаров и из нее вычитаются все выплаты по этим договорам. А обязательства в отчетности Казначейства возникают на всю сумму договора сразу после его регистрации.

Напомним, в целом доходы госбюджета за 10 месяцев текущего года составили 842,3 млрд грн. Отставание от плана уменьшилось до 0,9% (по итогам девяти месяцев отставание было 1,5%).