Финансирование незащищенных статей расходов осуществляется в плановом режиме, – Госказначейство

86% всех платежей происходит в течение первых двух дней с момента составления платежного поручения.

В последние дни в СМИ было много сообщений о том, что Госказначейство прекратило финансирование расходов по незащищенным статьям расходов. Якобы, государство сейчас способно только выплачивать зарплаты и пенсии, обслуживать внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли.

24 ноября советник главы Счетной палаты Виктор Мазярчук заявил, что по состоянию на 1 ноября на счетах Госказначейства было более 15 млрд грн. Более 14 млрд грн размещено на счетах Нацбанка в валюте. "К сожалению, некоторые эксперты манипулируют статистикой. Они берут данные, прямо не связанные с платежами бюджета, и показывают их как сумму невыплаченных средств бюджета", – сказал Мазярчук.

25 ноября он опубликовал данные по главным расходам государственного бюджета за 24 ноября. Всего расходов оплачен на 2,59 млрд грн. Поступления же в бюджет за этот день составили 3,89 млрд грн.

[ + – ] Крупнейшие расходы расходов государственного бюджета за 24 ноября

Крупнейшими статьями расходов 24 ноября были:

оплата услуг (кроме коммунальных);

предметы, материалы, оборудование и инвентарь;

капитальные трансферты предприятиям.

Мазярчук также написал, что проверил утверждение о задержке платежей Казначейством. На диаграмме представлены ежедневные данные платежей где цветами отмечена разница между датой формирования платежного поручения и датой его оплаты.

Оказалось, что расходы общего фонда бюджета в подавляющем большинстве случаев оплачиваются в течение первых двух дней. 86% всех платежей Казначейство проводит в течение первых двух дней с момента составления платежного поручения, еще 13% – в течение следующих трех дней. Есть поручения срок оплаты которых составляет более 15 дней, однако их только 0,9%.

Напомним, в целом доходы госбюджета за 10 месяцев текущего года составили 842,3 млрд грн. Отставание от плана уменьшилось до 0,9% (по итогам девяти месяцев отставание было 1,5%).