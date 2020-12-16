Рада отправила в отставку министра по вопросам ветеранов Бессараба

Сергей Бессараб хотел уйти в отставку по состоянию здоровья.

Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба. За проголосовал 251 нардеп.

Председатель профильного комитета нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова отметила, что Бессараб хотел уйти в отставку по состоянию здоровья, передает Украинская правда.

При обсуждении ряд депутатов был возмущен, что перестановки в Кабмине рассматриваются без присутствия самих фигурантов и требовали отчета Бессараба, который, как они говорят, не отличился на этой должности никакими эффективными решениями.

Вопрос отставки министра экологии Романа Абрамовского рассматривать пока не будут. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

Назначение Сергея Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины Верховная Рада поддержала в марте 2020 года. В 2014 году был уволен из войск, попав под действие закона о люстрации. Однако позже вернулся на службу, когда в закон внесли изменения относительно ценных кадров в военной сфере. С 2015 года работал на должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Отметим, 15 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента заявил, что глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написали заявления об увольнении.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.