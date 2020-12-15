Министр экологии и министр по делам ветеранов подали заявления об отставке, - Разумков

Профильные комитеты ВРУ должны рассмотреть их заявления 16 декабря.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 15 декабря заявил, что глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написали заявления об увольнении.

"Объявление. Поступили заявления об увольнении от двух министров — от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", — сказал Разумков.

Глава Верховной Рады призвал соответствующие комитеты ВРУ собраться утром 16 декабря на заседание и рассмотреть эти заявления.

"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", — заявил Разумков.

Отметим, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб занимал должность с 4 марта, а министр экологии Роман Абрамовский — с 19 июня 2020 года.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.