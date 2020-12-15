Разделы
Материалы
Политика

Министр экологии и министр по делам ветеранов подали заявления об отставке, - Разумков

111
Абрамовский и Бессараб, абрамовский, бессараб, министры, отставка
Фото: РБК-Украина | Роман Абрамовский (слева) и Сергей Бессараб (справа)

Профильные комитеты ВРУ должны рассмотреть их заявления 16 декабря.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента 15 декабря заявил, что глава Министерства по делам ветеранов Сергей Бессараб и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написали заявления об увольнении.

"Объявление. Поступили заявления об увольнении от двух министров — от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов Украины", — сказал Разумков.

Глава Верховной Рады призвал соответствующие комитеты ВРУ собраться утром 16 декабря на заседание и рассмотреть эти заявления.

"Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", — заявил Разумков.

Отметим, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб занимал должность с 4 марта, а министр экологии Роман Абрамовский — с 19 июня 2020 года.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.