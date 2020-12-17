Верховная Рада назначила нового министра аграрной политики

С июня Роман Лещенко работал главой Госгеокадастра.

Верховная Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. "За" проголосовали 242 народных депутатов.

С 2013 года работал ассистентом, доцентом кафедры финансового права юридического факультета КНУ им. Шевченко.

В октябре 2019 года стал уполномоченным президента по земельным вопросам. В июне 2020 года Роман Лещенко стал председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Новоназначенный министр представил пять ключевых направлений работы ведомства, пишет профильное издание Agro.Polit.

Первый — сформировать стратегию развития сектора на 7-10 лет. Второй — запуск прозрачного Государственный реестр получателей государственной поддержки из бюджета аграриями. Третий — продолжение земельной реформы, заявленной президентом. Четвертый — завершение реформирования Госпродпотребслужбы и сближения украинского ветеринарного законодательства с европейским. Пятый — развитие орошения в Украине.

Напомним, 11 декабря народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что ожидаются перестановки в Кабмине.

14 декабря Разумков на брифинге заявил, что у двух-трех министров есть шансы лишиться должности.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост министра энергетики.

16 декабря спикер Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада решила снять с повестки дня вопрос касательно отставки главы Министерства экологии Романа Абрамовского, который подал соответствующее заявление накануне.