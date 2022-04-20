Український спортсмен вийшов із написом "Врятуйте Маріуполь" на Invictus Games (фото)

Ігор Галушка завоював "золоту" медаль. А своєю акцією він хотів привернути увагу до захисників Маріуполя, які воювали у повному оточенні.

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У межах "Ігор нескорених" український спортсмен Ігор Галушка вийшов на нагородження з написом "Save Mariupol". Про це повідомляє АрміяInfrom.

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20 квітня Галушка завоював "золото" у веслуванні на тренажерах. Під час церемонії нагородження український спортсмен вийшов із прапором України, на якому був напис "Врятуйте Маріуполь" англійською мовою. Своєю акцією він звертає увагу на побратимів, які захищають місто.

"Мої побратими зараз воюють у Маріуполі, в оточенні, без достатньої кількості провізії і боєприпасів. Вони захищають українську землю там, і саме завдяки їхній мужності та силі, я можу боротися тут! Вони дають мені силу!" — заявив Ігор.

[ + – ] Результати змагань

За 4 хвилини веслування український спортсмен Ігор Галушка зміг "проплисти" 1 121 метрів. На другому місці американець KC Гегер (1 103 м), а на третьому — француз Франк Пойрот (1 100 м).

Ігор Галушка ветеран полку "Азов". У 2015 році отримав тяжке поранення у Широкиному. Свою перемогу він присвятив воїнам Маріуполя.

Invictus Games — це змагальні ігри для жінок і чоловіків, які отримали травми або захворіли, виконуючи обов'язки на полі бою. Перші ігри відбулися у 2015 році в Лондоні. У них брали участь 400 спортсменів із 13 країн. Для збірної України це друга участь у змаганнях

Нагадаємо, 17 квітня збірна України здобула перші медалі на "Іграх нескорених".