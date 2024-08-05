"Срібло" за вправи на брусах: гімнаст Ілля Ковтун здобув сьому медаль для України (фото)
Китайський спортсмен виконав вправи на брусах нижчої складності, ніж українець Ілля Ковтун, розповіли журналісти. Втім, судді віддали перемогу Китаю, високо оцінивши якість виконання.
5 серпня Україна отримала сьому медаль на Олімпійських іграх завдяки здобутку гімнаста Іллі Ковтуна. Ковтун вийшов у фінал змагань із вправ на брусах і посів другу сходинку п'єдесталу. Золото — у гімнаста з Китаю. Про результат українця розповіли на порталі "Суспільне Спорт".
Журналісти повідомили, що у фінал вправ на брусах вийшли, серед інших, два українці — Ігор Ковтун та Олег Верняєв. У підсумку Ковтун отримав "срібло", отримавши від суддів 15,500 балів, Верняєв — на восьмому місці (13,300 балів).
Олімпіада-2024 — вправи на брусах
Підсумки змагань зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах:
- "золото" — Цзоу Цзиньюань з Китаю (16,200 балів);
- "срібло" — Ілля Ковтун (15,500);
- "бронза" — Шінносуке Ока з Японії (15,300).
Журналісти розповіли про перебіг подій на змаганнях, які принесли нагороду українцю. Як з'ясувалось, оцінка Ковтуна складалась з двох частина: він підняв складність до 7 балів і виконав вправи на 8,5 балів. Водночас китаєць мав меншу складність — 6,9 бала, однак виконання, на думку суддів, було більш вправним — 9,3 бала.
У загальному медальному заліку Україна вже має сім нагород і посідає 17 місце, вказано на порталі Олімпіади-2024. Здобутки українських спортсменів — дві "золотих", дві "срібні", три "бронзові" медалі.
Зазначимо, Ілля Ковтун — 20-річний український спортсмен, який встиг здобути "бронзу" на чемпіонату світу та Європи у багатоборстві та шість разів ставав переможцем чемпіонату Європи серед юніорів. Фокус раніше розповідав про спортсмена: у травні 2022 року він відмовився брати участь у змаганнях в Італії, оскільки у них брали участь громадяни РФ. Тоді ж стався конфлікт за участю української фехтувальниці Ольга Харлан. Українка, перемігши у двобої росіянку, ледь не була дискваліфікована, бо відмовилась тиснути руку суперниці.
Нагадуємо, 4 серпня українець Михайло Кохан здобув "срібло" у метаннях молота. Того ж дня в України з'явилось "золото" завдяки Ярославі Магучіх, яка взяла переможну висоту 2 метри. Тим часом днем раніше українська збірна з фехтування здобула перше "золото", а Ольга Харлан — "бронзу".