Будет выступать за Хорватию: украинский призер Олимпиады 2024 Ковтун меняет гражданство

Вместе с Ковтуном получит хорватский паспорт его тренер Ирина Горбачева. Тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич заявил, что в Украине для спортсмена "нет перспектив".

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Серебряный призер Олимпийских Игр 2024 года в Париже, украинский гимнаст Илья Ковтун подал документы для смены гражданства на хорватское. Об этом заявил главный тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич в комментарии местному изданию Jutarnji List.

Журналисты сообщают, что украинец уже получил от федерации спортивной гимнастики Хорватии разрешение на выступления, и теперь ждет хорватский паспорт для окончательной смены спортивного гражданства.

"Мы подали документацию в министерство внутренних дел, и сейчас это должно происходить по ускоренной процедуре", — сказал Владимир Маджаревич.

Тренер хорватской сборной объяснил, что возможны два варианта процедуры: Ковтун может получить паспорт как топовый гимнаст, который нужен хорватскому спорту, или как гражданин Украины оформить гражданство по ускоренной процедуре.

"Надеемся, что удастся это решить в ускоренном порядке, а потом придется делать новый шаг — подавать заявление о смене гражданства в Международную федерацию гимнастики (FIG). Там мы ожидаем проблемы, потому что Украина его точно не отпустит добровольно. Есть разные варианты, и, по нашим данным, худшее, что может произойти, — это год карантина или перерыв от больших соревнований", — отметил тренер.

Владимир Маджаревич пригласил Илью Ковтуна в хорватский город Осиек после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Сначала речь шла о двух месяцах, однако Ковтун остался на три года.

Вместе со спортсменом сменит гражданство и его тренер Ирина Горбачева.

Илья Ковтун со своим тренером Ириной Горбачевой Фото: Отделение национального Олимпийского комитета Украины в Черкасской области

"После трех лет проживания, тренировок и всего остального, чем мы его обеспечили, выглядит логичным, что он решил идти в этом направлении, в Украине перспектив нет. Турбулентные вещи происходят в их федерации, они обвиняют друг друга в мошенничестве, много плохой энергии. Поэтому Илья и Ирина решили поставить точку и приняли решение взять наше гражданство", — сказал хорватский тренер.

Достижения Ильи Ковтуна в спорте

Гимнаст стал мастером спорта международного класса в 2018 году, заслуженным мастером спорта Украины — в 2021-м. В 2023-м Ковтун завоевал первое место на Чемпионате Европы в упражнениях на параллельных брусьях. Сегодня в его активе уже восемь медалей чемпионатов Европы и 24 золотые медали Кубка мира, 11 из которых выиграны на этапах Кубка мирового вызова.

На летних Олимпийских играх прошлого года Илья стал серебряным призером в упражнениях на параллельных брусьях и занял четвертое место в многоборье.

Намерение Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство его тренер Ирина Горбачева подтверждала 4 декабря 2024 года.

Напомним, американский боксер и чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон 17 января оценил шансы боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа в предстоящем поединке.