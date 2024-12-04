Олимпийский призер Ковтун может сменить спортивное гражданство: тренер ответила на слухи
Гимнаст Илья Ковтун может продолжить выступления за сборную Хорватии. Тренер Ирина Горбачева заявила о "кругах ада", которые проходит вместе со спортсменом.
Серебряный олимпийский призер по спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева думают над сменой спортивного гражданства. Об этом 4 декабря сообщили в Tribuna.
21-летний спортсмен может продолжить выступления за сборную Хорватии. Окончательное решение будет принято до конца 2024 года. В течение года Ковтун вместе с тренером готовился к соревнованиям в Хорватии, после Олимпийских игр он в Украину не возвращался.
Горбачева прокомментировала ситуацию под сообщением Telegram-канала "Щербаков". Она указала, что информация правильная, но не правдивая.
"Предательство это все круги ада, которые мы проходили и проходим... Спасибо, что обратили на нас внимание, когда уже есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало кому и что кто будет прощать..., как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся", — отметила она.
Тренер добавила, что официальная и окончательная информация со "всеми конкретными четкими разъяснениями" будет обнародована в конце года.
В комментарии "Суспільному" Горбачева подтвердила, что мысли о смене спортивного гражданства есть.
"Мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, к этому мы шли не один день, а на протяжении последних лет. Мысли есть об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Надо все взвесить и согласовать", — отметила она.
Тренер объяснила, что очень сложно из-за того, что происходит в украинской федерации.
"Я человек такой — если сказала, то и сделала. А у нас каждую секунду что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", — уточнила она.
В СМИ добавили, что выбор в пользу Хорватии может быть связан с тем, где Ковтун готовится к соревнованиям. В начале полномасштабной войны спортсмен переехал в город Осиек на востоке страны, где занимается в клубе "Сокол".
Чем известен Илья Ковтун
Илья Ковтун — украинский спортсмен, гимнаст, мастер спорта международного класса (с 2018) и заслуженный мастер спорта Украины (с 2021).
В 2023 году на Чемпионате Европы стал первым в упражнениях на параллельных брусьях. Это была вторая золотая медаль в этой категории на чемпионатах Европы за всю историю Украины.
По состоянию на 2024 год Ковтун обладает 24 золотыми медалями соревнований на этапах Кубка мира, 11 из них получил на этапах Кубка мирового вызова. В 2023 году он дважды получил почетную награду "Лучший спортсмен месяца" Национального олимпийского комитета Украины. В этом году занял второе место в упражнениях на параллельных брусьях на летних Олимпийских играх в Париже.
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