Олимпийский призер Ковтун может сменить спортивное гражданство: тренер ответила на слухи

Гимнаст Илья Ковтун может продолжить выступления за сборную Хорватии. Тренер Ирина Горбачева заявила о "кругах ада", которые проходит вместе со спортсменом.

Серебряный олимпийский призер по спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева думают над сменой спортивного гражданства. Об этом 4 декабря сообщили в Tribuna.

21-летний спортсмен может продолжить выступления за сборную Хорватии. Окончательное решение будет принято до конца 2024 года. В течение года Ковтун вместе с тренером готовился к соревнованиям в Хорватии, после Олимпийских игр он в Украину не возвращался.

Фото Ильи Ковтуна Фото: Отделение национального Олимпийского комитета Украины в Черкасской области

Горбачева прокомментировала ситуацию под сообщением Telegram-канала "Щербаков". Она указала, что информация правильная, но не правдивая.

"Предательство это все круги ада, которые мы проходили и проходим... Спасибо, что обратили на нас внимание, когда уже есть серебро ОИ-2024, а до этого, почему-то, не очень всех интересовало кому и что кто будет прощать..., как мы держимся, какими психологическими, моральными, физическими, финансовыми и т.д. ресурсами держимся", — отметила она.

Тренер добавила, что официальная и окончательная информация со "всеми конкретными четкими разъяснениями" будет обнародована в конце года.

Ирина Горбачева о смене спортивного гражданства Фото: Скриншот

В комментарии "Суспільному" Горбачева подтвердила, что мысли о смене спортивного гражданства есть.

"Мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, к этому мы шли не один день, а на протяжении последних лет. Мысли есть об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Надо все взвесить и согласовать", — отметила она.

Тренер объяснила, что очень сложно из-за того, что происходит в украинской федерации.

Фото Ильи Ковтуна с его тренером Ириной Горбачевой Фото: Отделение национального Олимпийского комитета Украины в Черкасской области

"Я человек такой — если сказала, то и сделала. А у нас каждую секунду что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", — уточнила она.

В СМИ добавили, что выбор в пользу Хорватии может быть связан с тем, где Ковтун готовится к соревнованиям. В начале полномасштабной войны спортсмен переехал в город Осиек на востоке страны, где занимается в клубе "Сокол".

Чем известен Илья Ковтун

Илья Ковтун — украинский спортсмен, гимнаст, мастер спорта международного класса (с 2018) и заслуженный мастер спорта Украины (с 2021).

В 2023 году на Чемпионате Европы стал первым в упражнениях на параллельных брусьях. Это была вторая золотая медаль в этой категории на чемпионатах Европы за всю историю Украины.

Фото Ильи Ковтуна Фото: Отделение национального Олимпийского комитета Украины в Черкасской области

По состоянию на 2024 год Ковтун обладает 24 золотыми медалями соревнований на этапах Кубка мира, 11 из них получил на этапах Кубка мирового вызова. В 2023 году он дважды получил почетную награду "Лучший спортсмен месяца" Национального олимпийского комитета Украины. В этом году занял второе место в упражнениях на параллельных брусьях на летних Олимпийских играх в Париже.

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