Олімпійський призер Ковтун може змінити спортивне громадянство: тренерка відповіла на чутки

Гімнаст Ілля Ковтун може продовжити виступи за збірну Хорватії. Тренерка Ірина Горбачева заявила про "кола пекла", які проходить разом зі спортсменом.

Срібний олімпійський призер зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева думають над зміною спортивного громадянства. Про це 4 грудня повідомили у Tribuna.

21-річний спортсмен може продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде ухвалене до кінця 2024 року. Протягом року Ковтун разом з тренеркою готувався до змагань у Хорватії, після Олімпійських ігор він в Україну не повертався.

Фото Іллі Ковтуна Фото: Відділення національного Олімпійського комітету України в Черкаській області

Горбачева прокоментувала ситуацію під дописом Telegram-каналу "Щербаков". Вона вказала, що інформація правильна, але не правдива.

"Зрада це всі кола пекла, які ми проходили й проходимо… Дякую, що звернули на нас увагу, коли вже є срібло ОІ-2024, а до цього, чомусь, не дуже усіх цікавило кому та що хто буде пробачати…, як ми тримаємося, якими психологічними, моральними, фізичними, фінансовими тощо ресурсами тримаємося", — зазначила вона.

Тренерка додала, що офіційна й остаточна інформація з "усіма конкретними чіткими роз'ясненнями" буде оприлюднена наприкінці року.

Ірина Горбачева про зміну спортивного громадянства Фото: Скриншот

У коментарі "Суспільному" Горбачева підтвердила, що думки про зміну спортивного громадянства є.

"Ми спілкувалися про це з президентом федерації, головним тренером. Думки є, до цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Думки є про це, але все буде вирішено та остаточно сказано пізніше. Треба все зважити та узгодити", — зазначила вона.

Тренерка пояснила, що дуже складно через те, що відбувається в українській федерації.

Фото Іллі Ковтуна з його тренеркою Іриною Горбачевою Фото: Відділення національного Олімпійського комітету України в Черкаській області

"Я людина така — якщо сказала, то й зробила. А у нас щосекунди щось нове, і я не хочу стежити, хто з ким товаришує чи свариться", — уточнила вона.

У ЗМІ додали, що вибір на користь Хорватії може бути пов’язаний з тим, де Ковтун готується до змагань. На початку повномасштабної війни спортсмен переїхав у місто Осієк на сході країни, де займається у клубі "Сокіл".

Чим відомий Ілля Ковтун

Ілля Ковтун — український спортсмен, гімнаст, майстер спорту міжнародного класу (з 2018) і заслужений майстер спорту України (з 2021).

У 2023 році на Чемпіонаті Європи став першим у вправах на паралельних брусах. Це була друга золота медаль в цій категорії на чемпіонатах Європи за всю історію України.

Фото Іллі Ковтуна Фото: Відділення національного Олімпійського комітету України в Черкаській області

Станом на 2024 рік Ковтун володіє 24 золотими медалями змагань на етапах Кубка світу, 11 з них здобув на етапах Кубка світового виклику. У 2023 році він двічі здобув почесну відзнаку "Найкращий спортсмен місяця" Національного олімпійського комітету України. Цього року посів друге місце у вправах на паралельних брусах на літніх Олімпійських іграх у Парижі.

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