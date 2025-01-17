Виступатиме за Хорватію: український призер Олімпіади 2024 Ковтун змінює громадянство

Разом із Ковтуном отримає хорватський паспорт його тренерка Ірина Горбачова. Тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич заявив, що в Україні для спортсмена "немає перспектив".

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Срібний призер Олімпійських Ігор 2024 року в Парижі, український гімнаст Ілля Ковтун подав документи для зміни громадянства на хорватське. Про це заявив головний тренер збірної Хорватії Владімір Маджаревич у коментарі місцевому виданню Jutarnji List.

Журналісти повідомляють, що українець уже отримав від федерації спортивної гімнастики Хорватії дозвіл на виступи, і тепер чекає на хорватський паспорт для остаточної зміни спортивного громадянства.

"Ми подали документацію до міністерства внутрішніх справ, і зараз це має відбуватися за прискореною процедурою", — сказав Владімір Маджаревич.

Тренер хорватської збірної пояснив, що можливі два варіанти процедури: Ковтун може отримати паспорт як топовий гімнаст, який потрібен хорватському спорту, або як громадянин України оформити громадянство за пришвидшеною процедурою.

"Сподіваємося, що вдасться це вирішити в прискореному порядку, а потім доведеться робити новий крок – подавати заяву про зміну громадянства до Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Там ми очікуємо проблеми, тому що Україна його точно не відпустить добровільно. Є різні варіанти, і, за нашими даними, найгірше, що може статися, — це рік карантину або перерва від великих змагань", — зазначив тренер.

Владімір Маджаревич запросив Іллю Ковтуна до хорватського міста Осієк після початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році. Спочатку мова йшла про два місяці, однак Ковтун залишився на три роки.

Разом зі спортсменом змінить громадянство і його тренерка Ірина Горбачова.

Ілля Ковтун зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою Фото: Відділення національного Олімпійського комітету України в Черкаській області

"Після трьох років проживання, тренувань та решти іншого, чим ми його забезпечили, виглядає логічним, що він вирішив йти у цьому напрямку, в Україні перспектив немає. Турбулентні речі відбуваються в їхній федерації, вони звинувачують один одного у шахрайстві, багато поганої енергії. Тому Ілля та Ірина вирішили поставити крапку та ухвалили рішення взяти наше громадянство", — сказав хорватський тренер.

Досягнення Іллі Ковтуна в спорті

Гімнаст став майстром спорту міжнародного класу у 2018 році, заслуженим майстром спорту України — у 2021-му. У 2023-му Ковтун виборов перше місце на Чемпіонаті Європи у вправах на паралельних брусах. Сьогодні в його доробку є вже вісім медалей чемпіонатів Європи та 24 золоті медалі Кубка світу, 11 з яких виграні на етапах Кубка світового виклику.

На літніх Олімпійських іграх минулого року Ілля став срібним призером у вправах на паралельних брусах і посів четверте місце у багатоборстві.

Намір Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство його тренерка Ірина Горбачева підтверджувала 4 грудня 2024 року.

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