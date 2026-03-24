17-річний український тенісист відмовився від громадянства: що відомо

Успішний 17-річний тенісист з України Микита Білозерцев змінив громадянство на узбецьке.

Оновлена інформація з'явилася у його профілі тенісиста на офіційному сайті ITF.

Також це повідомляють в BTU. ЗМІ підтвердили, що спортсмен більше не буде представляти нашу країну.

"Офіційно: 17-річний Микита Білозерцев більше не представлятиме Україну. Від сьогодні він гратиме під прапором Узбекистану",- йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що наразі хлопець посідає 13 місце у світовому рейтингу юніорів. А минулого року він здобув свій перший професійний титул на турнірі серії ITF М15 у сербській Куршумлійській Бані.

Минулого року під час Вімблдону Микита Білозерцев потрапив у скандал, коли відмовився відповідати на запитання, що лунали українською мовою. Після виступу, журналісти з України, які були акредитовані на турнірі від видань "Чемпіон" і "Великий теніс України" запросили хлопця інтерв'ю. Але Білозерцев, який прийшов на зустріч разом зі своїм тренером Стефаном Пантовим із Болгарії, який сказав працівникам ЗМІ, що його підопічний буде відповідати тільки англійською або російською мовою. Сам тенісист ніяк не прокоментував цю ситуацію, тоді журналісти скасували це інтерв'ю.

Саме тоді вперше з'явилися чутки, що він може змінити громадянство. Тоді повідомляли, що тенісист може почати виступати під прапором Болгарії. Але, ймовірно, Узбекистан запропонував йому більш привабливі умови.

