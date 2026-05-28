"Хочу, чтобы вы все знали": украинку заставили убрать символику подразделения Сил обороны на Ролан Гаррос-2026

Женская теннисная ассоциация (WTA) заставила украинскую спортсменку Александру Олейникову снять патч во время выступления на нынешнем Ролан Гаррос. Эту символику она получила от побратимов своего отца, который защищает Украину.

WTA заставила убрать патч и запретила украинке выступать на матче с этим элементом на своей экипировке. При этом организаторы соревнований сослались на формальные требования. Об этом рассказала сама Александра Олейникова на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что речь идет о военном патче "Полка Калиновского". Его спортсменка обычно носила на сумке, с которой выходила на корт. Однако организаторы увидели в нем нарушение правил.

"Из-за формальных требований меня заставили убрать на матче патч, который мне подарили папе побратимы", — призналась Олейникова.

Теннисистка напомнила, что эти люди сейчас отражают российскую агрессию, борясь за независимую Европу.

Александра Олейникова показала патч, которой ее заставила снять WTA

Несмотря на запрет носить патч во время игры, Александра отметила, что эта символика остается очень ценной для нее. Девушка показала в соцсетях, на каком месте патч должен был размещаться, и отметила, что на время матча он все равно остается рядом с ней — в кармане.

"Я хочу, чтобы все вы знали, что это место зарезервировано для этого патча, который имеет огромное значение... Он всегда со мной", — сказала украинка.

Стоит заметить, что Александра Олейникова уже не впервые публично говорит о давлении со стороны WTA из-за ее позиции. В конце апреля этого года спортсменка заявляла, что ей угрожали штрафами и дисквалификацией, требуя прекратить упоминать поименно российских и белорусских игроков. Такие действия объяснялись тем, что публичные высказывания украинки "могут им навредить".

В мае Олейникова рассказывала, что WTA оштрафовала ее из-за публичных заявлений о войне в Украине, а также критики в сторону теннисистов, связанных с Беларусью и Россией.