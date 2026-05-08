Угрожали дисквалификацией: WTA оштрафовала украинскую теннисистку Олейникову из-за заявлений о войне

Украинская теннисистка Александра Олейникова заявила, что Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала ее из-за публичных высказываний о войне в Украине и критики теннисистов, связанных с РФ и Беларусью. По ее словам, организация также угрожала дисквалификацией и большими штрафами.

Об этом она рассказала в интервью журналисту Бену Ротенбергу.

Олейникова заявила, что представители WTA требовали от нее не упоминать других игроков в сообщениях о войне. В частности, речь шла о венгерской теннисистке Анне Бондарь, которой украинка отказалась пожимать руку из-за ее участия в турнире "Газпрома" в Санкт-Петербурге в 2022 году.

"Они сказали, что я не должна была называть её имя, хотя игроки постоянно говорят друг о друге. Представители WTA начали говорить, что это выглядит как нападение в ее сторону — хотя это неправда", — заявила Олейникова.

Теннисистка также сообщила, что штраф уже вычли из ее призовых на турнире в Чарльстоне около месяца назад. По словам Олейниковой, сначала ее пугали санкциями на десятки тысяч долларов.

"Сначала они пытались меня напугать штрафами где-то в 50-60 тысяч долларов. В итоге штраф был намного меньше. Теперь я понимаю, что это такая манипуляция — пугать огромными штрафами", — сказала спортсменка.

Олейникова заявила, что WTA также предупреждала ее о возможной дисквалификации из-за публикаций и заявлений о российских и белорусских спортсменах. В то же время украинка сказала, что не планирует отказываться от своих взглядов.

"Если меня дисквалифицируют за то, что я говорю правду, это будет грустно, но для меня это приемлемее, чем соответствовать этим стандартам, которые я считаю несправедливыми", — сказала теннисистка.

В ответ на запрос журналиста WTA заявила, что организация "безоговорочно осуждает войну России против Украины" и поддерживает украинских спортсменок. Там также отметили, что все игроки имеют право выражать свою позицию, но WTA стремится "поддерживать профессиональную и уважительную среду для всех спортсменов".

Ранее украинская теннисистка Александра Олейникова заявляла, что из-за конфликта с Женской теннисной ассоциацией потеряла удовольствие от турниров, имела проблемы со сном и концентрацией и "почти перестала улыбаться на корте". При этом спортсменка подчеркнула, что не планирует отказываться от публичных заявлений о войне в Украине.

