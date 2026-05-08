Погрожували дискваліфікацією: WTA оштрафувала українську тенісистку Олійникову через заяви про війну

Українська тенісистка Олександра Олійникова заявила, що Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала її через публічні висловлювання про війну в Україні та критику тенісистів, пов’язаних із РФ і Білоруссю. За її словами, організація також погрожувала дискваліфікацією і великими штрафами.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналісту Бену Ротенбергу.

Олійникова заявила, що представники WTA вимагали від неї не згадувати інших гравців у дописах про війну. Зокрема, йшлося про угорську тенісистку Анну Бондар, якій українка відмовилась тиснути руку через її участь у турнірі “Газпрому” в Санкт-Петербурзі у 2022 році.

“Вони сказали, що я не повинна була називати її ім’я, хоча гравці постійно говорять один про одного. Представники WTA почали говорити, що це виглядає як напад у її бік — хоча це неправда”, — заявила Олійникова.

Тенісистка також повідомила, що штраф уже вирахували з її призових на турнірі в Чарльстоні близько місяця тому. За словами Олійникової, спочатку її лякали санкціями на десятки тисяч доларів.

“Спочатку вони намагалися мене налякати штрафами десь у 50–60 тисяч доларів. У підсумку штраф був набагато меншим. Тепер я розумію, що це така маніпуляція — лякати величезними штрафами”, — сказала спортсменка.

Олійникова заявила, що WTA також попереджала її про можливу дискваліфікацію через публікації та заяви про російських і білоруських спортсменів. Водночас українка сказала, що не планує відмовлятися від своїх поглядів.

“Якщо мене дискваліфікують за те, що я говорю правду, це буде сумно, але для мене це прийнятніше, ніж відповідати цим стандартам, які я вважаю несправедливими”, — сказала тенісистка.

У відповідь на запит журналіста WTA заявила, що організація “беззастережно засуджує війну Росії проти України” та підтримує українських спортсменок. Там також наголосили, що всі гравці мають право висловлювати свою позицію, але WTA прагне “підтримувати професійне та поважне середовище для всіх спортсменів”.

Раніше українська тенісистка Олександра Олійникова заявляла, що через конфлікт із Жіночою тенісною асоціацією втратила задоволення від турнірів, мала проблеми зі сном і концентрацією та “майже перестала усміхатися на корті”. Водночас спортсменка наголосила, що не планує відмовлятися від публічних заяв про війну в Україні.

