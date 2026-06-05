Отказались стоять на пьедестале под гимн РФ: украинских параармреслеров оштрафовали на соревнованиях в Будапеште

Украинский мастер спорта международного класса по параармреслингу Дмитрий Луцишин и его коллега покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на соревнованиях в Будапеште, за что получили штрафы.

Обоих украинцев оштрафовали на 250 евро с каждого. Об этом Дмитрий Луцишин рассказал "Суспільному".

По его словам, инцидент произошел во время международных соревнований по параармреслингу, которые проходили в мае. Луцишин занял третье место, а его коллега — второе. Однако во время награждения украинцы не смогли стоять на пьедестале рядом с представителем страны-агрессора.

"Мы с коллегой посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Недопустимо было слушать гимн страны-агрессора", — отметил спортсмен.

После того, как это произошло, к украинцу подошел представитель допинг-контроля, который спросил, почему тот покинул пьедестал. У Дмитрия это вызвало шок.

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"Я был просто в шоке в первые минуты. Меня еще потом взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения", — поделился спорстмен, который в ответ сказал о том, что в Украине продолжается война и РФ продолжает запускать ракеты.

Российские "коллеги" во время соревнований вели себя нагло. Они пытались даже провоцировать украинцев, вспомнил Луцишин.

"Россияне освистывали и негативно относились, провоцировали, подходили, за руку тянули здороваться, но мы старались игнорировать", — отметил спортсмен.

Отец Дмитрия Луцишина — ветеран войны

Украинец также рассказал журналистам, что его папа участвовал в боевых действиях 2022 года на Авдеевском направлении, служил в составе 110 механизированной бригады. Родители спортсмена были в шоке, когда услышали, что сына вместе с коллегой оштрафовали на соревнованиях за нежелание стоять под гимн РФ.

"Они были в шоке от того, что здесь нас обстреливают, мы отстаиваем свою гражданскую позицию, а нас штрафуют за это", — пояснил Луцишин.

Напомним, в конце мая украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши во время гимна РФ, устроив демарш на пьедестале Евро-2026.

Также в мае украинку Александру Олейникову заставили убрать символику подразделения Сил обороны на Ролан Гаррос 2026.