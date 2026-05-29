Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время гимна РФ: демарш на пьедестале Евро-2026 (видео)

Во время церемонии награждения на юниорском чемпионате по художественной гимнастике Евро-2026 украинская гимнастка София Краинская в знак протеста отказалась слушать гимн Российской Федерации. На видео с места событий видно, как спортсменка опустила голову и надела наушники, чтобы не видеть и не слышать ничего российского.

Протестный демарш против РФ состоялся во время соревнований в Варне в Болгарии на Евро-2026, указано на странице Facebook Федерации художественно гимнастики Украины. Выяснилось, что это акция в знак протеста против возвращения россиянок на спортивную арену. Участники акции могут проводить такие флешмобы, чтобы напомнить спортивным функционерам о преступлениях, которые совершают россияне в Украине.

София Краинская заняла второе место на соревнованиях чемпионе Европы по художественной гимнастике Евро-2026 и получила 25,75 балла. При этом на первом месте оказалась россиянка Яна Заикина с 26 баллами, а на третьем — немка Мелиса Диет с 25,3. Во время церемонии рождения гимнастки стояли на подиуме. Украинка вставила в уши наушники: когда зазвучал гимн РФ и начал подниматься флаг, опустила голову и закрыла глаза. На коротком видео видно, что в зале были и другие россиянки, которые махали триколорами и радостно что-то выкрикивали. Не известно, какой была реакция организаторов, но нет данных о наказании украинской спортсменки.

Между тем на странице Федерации отметили, что украинцы не хотят видеть и символику страны-агрессора, которая напала на Украину, и символику союзника РФ Беларуси. Все желающие могут присоединиться к протесту: записывать собственные видео и показывать, что человеческие жизни "важнее любых формальных протоколов, бюрократических процедур или регламентов".

Возвращение РФ в спорт — детали

На странице Instagram Софии Краинской есть сообщение о протесте на Евро-2026. Сообщение появилось 12 часов назад, вечером 28 мая, и собрало 24500 лайков и несколько десятков поддерживающих комментариев.

Возвращение РФ в спорт — публикация Краинской о Евро-2026

Президент Федерации художественной гимнастики Ирина Дерюгина выразила протест после возвращения россиянок и белорусок, которых отстранили из-за вторжения РФ в Украину. Среди прочего, был призыв о проведении внеочередного конгресса World Gymnastics, который должен разобраться с этим вопросом.

Отметим, 18 мая Международная федерация гимнастики сообщила, о возвращении спортсменок из РФ и Беларуси к международным соревнованиям. В решении указано, что им возвращают право выступать от имени своей страны — с флагами, гимном, командой, символикой. 24 мая тождественное решение приняла Европейская гимнастическая федерация.

