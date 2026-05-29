Українська гімнастка закрила очі та вуха під час гімну РФ: демарш на п'єдесталі Євро-2026 (відео)

Під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті з художньої гімнастики Євро-2026 українська гімнастка Софія Країнська на знак протесту відмовилась слухати гімн Російської Федерації. На відео з місця подій бачимо, як спортсменка опустила голову та вдягнула навушники, щоб не бачити й не чути нічого російського.

Протестний демарш проти РФ відбувся під час змагань у Варні в Болгарії на Євро-2026, вказано на сторінці Facebook Федерації художньо гімнастики України. З'ясувалось, що це акція на знак протесту щодо повернення росіянок на спортивну арену. Учасники акції можуть проводити такі флешмоби, щоб нагадати спортивним функціонерам про злочини, які чинять росіяни в Україні.

Софія Країнська посіла друге місце на змаганнях чемпіоні Європи з художньої гімнастики Євро-2026 та отримала 25,75 бала. При цьому на першому місці опинилась росіянка Яна Заїкіна з 26 балами, а на третьому — німкеня Меліса Дієт з 25,3. Під час церемонії народження гімнастки стояли на подіумі. Українка вставила у вуха навушники: коли залунав гімн РФ і почав підійматись прапор, опустила голову та закрила очі. На короткому відео бачимо, що у залі були й інші росіянки, які махали триколорами та радісно щось вигукували. Не відомо, якою була реакція організаторів, але немає даних про покарання української спортсменки.

Тим часом на сторінці Федерації наголосили, що українці не хочуть бачити і символіку країни-агресора, яка напала на Україну, і символіку союзника РФ Білорусі. Усі охочі можуть приєднатись до протесту: записувати власні відео та показувати, що людські життя "важливіші за будь-які формальні протоколи, бюрократичні процедури чи регламенти".

Повернення РФ у спорт — деталі

На сторінці Instagram Софії Країнської є допис про протест на Євро-2026. Повідомлення з'явилось 12 годин тому, увечері 28 травня, і зібрало 24500 вподобайок та кілька десятків підтримуючих коментарів.

Повернення РФ у спорт — публікація Країнської про Євро-2026

Президентка Федерації художньої гімнастики Ірина Дерюгіна висловила протест після повернення росіянок та білорусок, яких відсторонили через вторгнення РФ в Україну. Серед іншого, був заклик про проведення позачергового конгресу World Gymnastics, який має розібратись з цим питанням.

Зазначимо, 18 травня Міжнародна федерація гімнастики повідомила, про повернення спортсменок з РФ та Білорусі до міжнародних змагань. У рішення вказано, що їм повертають право виступати від імені своєї країни — з прапорами, гімном, командою, символікою. 24 травня тотожне рішення прийняла Європейська гімнастична федерація.

