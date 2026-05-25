Зняли всі санкції: гімнастам з Росії та Білорусі дозволили змагатись під своїми прапорами

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) проголосувала за зняття всіх санкцій з російських та білоруських спортсменів, в тому числі дозволила виступати на міжнародних змаганнях під національними прапорами.

European Gymnastics провела 48-годинне голосування, за результатами якого зняла всі санкції з росіян та білорусів, повідомляється на офіційному сайті організації.

Це пояснили тим, що запобіжні заходи World Gymnastics після рішення від 18 травня більше не діють. European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації.

Зазначається, що від середини травня World Gymnastics дозволила спортсменам з РФ та Білорусі змагатися без обмежень, які діяли від початку повномасштабного вторгнення до України: з використанням державної символіки, як-от гімнів та прапорів, у всіх дисциплінах та міжнародних стартах під егідою організації.

Відео дня

Як і у випадку зі світовою організацію, нове рішення стосуватиметься всіх видів спорту, які підпорядковуються континентальній організації:

спортивної та художньої гімнастики;

стрибків на батуті;

спортивної акробатики;

спортивної аеробіки.

Таким чином росіяни та білоруси зможуть змагатися без обмежень на гімнастичних чемпіонатах Європи вже цього року.

Нагадаємо, у травні МОК дозволив білорусам знову виступати на змаганнях під своїм прапором.

Фокус також писав про те, як український дзюдоїст показово проігнорував російський гімн на п'єдесталі.