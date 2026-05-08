МОК дозволив білорусам знову виступати на змаганнях під своїм прапором

Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження щодо участі білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, які були введені 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відповідне рішення 7 травня ухвалила виконавча рада МОК, повідомила пресслужба спортивного комітету.

"Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету більше не рекомендує вводити будь-які обмеження щодо участі білоруських спортсменів, у тому числі команд, у змаганнях, що проводяться під егідою міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів", — йдеться у повідомленні.

В МОК зазначили, що нинішня ситуація змінилася, а спортивні федерації отримали більше можливостей самостійно ухвалювати рішення щодо допуску спортсменів із Білорусі до міжнародних змагань.

Водночас рекомендації щодо російських команд і державних символів залишаються чинними. МОК також наголосив, що участь атлетів у змаганнях і надалі має відповідати принципам нейтральності.

