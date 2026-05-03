"Гідна позиція": український дзюдоїст показово проігнорував російський гімн на п'єдесталі

Спортсмен-дзюдоїст, майстер спорту України Артем Лесюк, покинув п'єдестал переможців під час турніру серії Грендслем у Таджикистані, коли увімкнули російський гімн.

Турнір із дзюдо відбувався у місті Душанбе. Саме там Лесюк продемонстрував свою громадянську позицію, про що 2 травня розповіли на Facebook-сторінці Федерації дзюдо України.

У змаганнях Лесюк виступав у категорії до 60 кілограмів та посів друге місце. У фіналі він поступився російському дзюдоїсту Аюбу Блієву.

Під час церемонії нагородження переможців турніру за мить до того, як мав пролунати гімн Росії, українець демонстративно покинув п'єдестал. Коли гімн закінчився, Артем Лесюк повернувся назад та встав серед лідерів змагань.

У федерації оцінили такий вчинок українського дзюдоїста. Лесюку подякували за таку позицію, назвавши її "гідною".

"Важливий момент із церемонії нагородження срібного призера Grand Slam Dushanbe 2026 Артема Лесюка. Дякуємо нашому спортсмену за гідну позицію", — йдеться у повідомленні на сторінці федерації.

В організації також зауважили, що це перший подібний випадок на турнірах світової серії дзюдо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

