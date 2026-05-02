Здолала "нейтральну" росіянку: Марта Костюк перемогла на турнірі WTA 1000 у Мадриді

Друга ракетка України Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 1000 в Мадриді, здолавши у фіналі "нейтральну" Мірру Андрєєву. Українська тенісистка виграла вирішальний матч у двох сетах та здобула один із найбільших титулів у своїй кар’єрі.

Як повідомляє видання "Суспільне Спорт", у фіналі WTA 1000 в Мадриді Марта Костюк перемогла Мірру Андрєєву з рахунком 2:0 за сетами — 6:3, 7:5.

Зокрема. матч розпочався рівною боротьбою: до рахунку 2:2 тенісистки впевнено брали свої подачі. Далі Костюк вдалося зробити ривок і виграти три гейми поспіль, завдяки чому вона отримала перевагу в першому сеті. Хоч згодом Андрєєва скоротила відставання, українська тенісистка всеодно завершила партію на свою користь — 6:3.

Однак, другий сет складався складніше, оскільки суперниця Костюк активніше почала партію і за рахунку 1:1 виграла три гейми поспіль, двічі реалізувавши брейкпойнти. Після цього українка змогла вирівняти гру та повернутися в боротьбу за сет.

У підсумку вирішальним став 11-й гейм, у якому Костюк вдалося зробити ключовий ривок і вийти вперед. Після цього вона довела матч до перемоги — 7:5 у другій партії та 2:0 за сетами.

Як зазначає видання, для Марти Костюк цей титул став другим у сезоні-2026. Раніше вона вигравала турнір WTA 250 в Руані, а також грала у фіналі WTA 500 в Брісбені, де поступилася Аріні Сабалєнці.

Загалом це третій титул у кар’єрі української тенісистки. До 2026 року вона вже перемагала на турнірі WTA 250 в Остіні у 2023 році.

Завдяки результату в Мадриді Костюк також піднялася на 15-те місце у світовому рейтингу, і, як пише "Суспільне" — це стало її новим особистим рекордом. Крім того, вона стала першою українською тенісисткою, яка за один сезон зіграла у фіналах усіх категорій турнірів WTA.

Також Костюк стала лише другою українкою в історії та першою за останні вісім років, яка виграла турнір рівня WTA 1000. До неї це вдавалося лише Еліні Світоліній, яка мала чотири такі титули, останній — у Римі в 2018 році.

Окремо варто зазначити, що перемога в Мадриді стала для Костюк 12-ю на ґрунтовому покритті у сезоні-2026.

