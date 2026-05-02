Одолела "нейтральную" россиянку: Марта Костюк победила на турнире WTA 1000 в Мадриде

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде, одолев в финале "нейтральную" Мирру Андрееву. Украинская теннисистка выиграла решающий матч в двух сетах и получила один из крупнейших титулов в своей карьере.

Как сообщает издание "Суспільне Спорт", в финале WTA 1000 в Мадриде Марта Костюк победила Мирру Андрееву со счетом 2:0 по сетам — 6:3, 7:5.

В частности. матч начался равной борьбой: до счета 2:2 теннисистки уверенно брали свои подачи. Далее Костюк удалось сделать рывок и выиграть три гейма подряд, благодаря чему она получила преимущество в первом сете. Хоть впоследствии Андреева сократила отставание, украинская теннисистка все равно завершила партию в свою пользу — 6:3.

Однако, второй сет складывался сложнее, поскольку соперница Костюк активнее начала партию и при счете 1:1 выиграла три гейма подряд, дважды реализовав брейкпоинты. После этого украинка смогла выровнять игру и вернуться в борьбу за сет.

В итоге решающим стал 11-й гейм, в котором Костюк удалось сделать ключевой рывок и выйти вперед. После этого она довела матч до победы — 7:5 во второй партии и 2:0 по сетам.

Как отмечает издание, для Марты Костюк этот титул стал вторым в сезоне-2026. Ранее она выигрывала турнир WTA 250 в Руане, а также играла в финале WTA 500 в Брисбене, где уступила Арине Сабаленке.

В целом это третий титул в карьере украинской теннисистки. До 2026 года она уже побеждала на турнире WTA 250 в Остине в 2023 году.

Благодаря результату в Мадриде Костюк также поднялась на 15-е место в мировом рейтинге, и, как пишет "Суспільне" — это стало ее новым личным рекордом. Кроме того, она стала первой украинской теннисисткой, которая за один сезон сыграла в финалах всех категорий турниров WTA.

Также Костюк стала лишь второй украинкой в истории и первой за последние восемь лет, которая выиграла турнир уровня WTA 1000. До нее это удавалось только Элине Свитолиной, которая имела четыре таких титула, последний — в Риме в 2018 году.

Отдельно стоит отметить, что победа в Мадриде стала для Костюк 12-й на грунтовом покрытии в сезоне-2026.

Напомним, что в 2023 году Фокус писал, что украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж на Кипре, а ее избранником стал украинец, который сделал ей предложение весной того же года. Церемония состоялась в городе Пафос в отеле "Минтис", где пара официально узаконила свои отношения.

Также сообщалось, что украинская теннисистка Александра Олейникова заявила о давлении со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ее высказываний относительно российско-украинской войны. По ее словам, в течение нескольких месяцев ей угрожали санкциями из-за публичных заявлений, в частности из-за упоминания российских и белорусских спортсменок.