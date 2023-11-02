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Стиль жизни

Теннисистка Марта Костюк вышла замуж на Кипре (фото)

Свадьба Марты Костюк, Марта Костюк вышла замуж, муж Марты Костюк, третья ракетка Украины, свадьба на кипре
Фото: Аnna Bilous\Instagram | Свадьба Марты Костюк

Избранником спортивной звезды стал украинец. Он сделал предложение возлюбленной весной 2023 года.

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21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла замуж на Кипре. Снимками с церемонии бракосочетания делится фотограф Анна Белоус в своем Instagram.

Судя по геолокации на кадрах, свадьба происходила в городе Пафос, на Кипре, а именно в отеле "Минтис".

На опубликованных фотографом снимках можно увидеть утро невесты, кольца молодых от Tiffany & Co., а также саму Марту Костюк в свадебном платье.

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Спортивная звезда выбрала нежное платье с полупрозрачной юбкой. Волосы она собрала в элегантную прическу. Между тем избранник теннисистки был в сером костюме с белой рубашкой.

О своей личной жизни Костюк рассказывала мало. Она признавалась, что ее возлюбленный Георгий также украинец и раньше занимался теннисом.

Как известно, 15 апреля 2023 года Георгий сделал возлюбленной предложение. Теперь они сыграли свадьбу на Кипре.

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Фото: Аnna Bilous\Instagram
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Фото: Аnna Bilous\Instagram
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Фото: Аnna Bilous\Instagram
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Фото: Аnna Bilous\Instagram
Fullscreen
Фото: Аnna Bilous\Instagram
Fullscreen
Фото: Аnna Bilous\Instagram

Отметим, что Марта Костюк — победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США 2017 года в парном разряде среди юниорок. Ее называют Третьей ракеткой Украины после Элины Свитолиной и Ангелины Калининой. Она родилась в Киеве в 2002 году.

Марта Костюк

Напомним, в сентябре 2022 года Марта Костюк отказалась пожимать руку белорусской спортсменке на соревнованиях.

Также Фокус писал о переживаниях Марты Костюк в начале полномасштабной войны.