"Потребуется много времени, чтобы преодолеть психологическую травму от войны", — Марта Костюк

Третья ракетка Украины едва не оказалась в больнице из-за войны.

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Украинская теннисистка Марта Костюк в эксклюзивном комментарии Фокусу рассказала о том, как украинские теннисисты борются с психологическими проблемами, возникшими из-за войны в Украине.

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15-16 апреля в Эшвиле (США) состоится матч "Билли Джин Кинг" между командами США и Украины. Заявка Украины на эту игру дважды претерпела изменений: сначала стало известно, что участвовать в турнире не будут Марта Костюк, а затем о временном перерыве в сезоне объявила и Элина Свитолина.

Марта Костюк объяснила Фокусу причины своего решения сняться с этих соревнований.

"Причина, по которой я не буду играть Кубок Федераций ("Билли Джин Кинг"), — это то, что мне нужно сделать операцию. Надеюсь, что к турниру в Мадриде (28 апреля — 7 мая) я буду готова, а вот турнир в Стамбуле (18 — 24 апреля) придется пропустить", — сообщила Костюк.

По словам 19-летней теннисистки, война в Украине оказывает существенное влияние на выступления. В частности, Марта тяжело восприняла информацию о начале полномасштабной войны России против Украины: дело едва не дошло до госпитализации.

"На самом деле, очень тяжело сейчас играть соревнования. Тренироваться не так сложно, потому что уже нервная система как-то привыкла и физические нагрузки и сама игра в теннис, как-то отвлекают. Но играть матчи невероятно сложно, потому что когда ты играешь, то подходишь к матчу с тем, что вся твоя жизнь концентрируется вокруг тенниса.Теннис должен быть твоим приоритетом большинство времени. В данном случае очень сложно это сделать, потому что ты читаешь новости, твои родные находятся в горячих точках. все, что угодно может произойти в любой момент, но все равно тебя преследует дикий кошмар.

В первую неделю у меня настолько сильно болело тело от того, что я нахожусь в постоянном напряжении, что был момент, когда мне казалось, что нужно вызвать скорую и ехать в больницу. Мне было очень плохо. Это, конечно, не помогает играть. Мне удалось как-то собраться и сыграть один матч на одном турнире и еще один – на Miami Open. Не то что даже собраться, а вернуть свой фокус на корт и мяч. Потому что когда ты вне корта, ты никогда не думаешь о теннисе, ни секунды. Это оказывает влияние на матч, и действительно ты не можешь долгое время удерживать концентрацию", — рассказала Марта Костюк.

Спортсменка отметила, что переживала за маму и младшую сестру, которые с начала войны находились в Украине. В настоящее время близкие проходят адаптацию к мирной жизни, поскольку пребывание в стране во время войны оказало негативное влияние на их психологическое состояние.

"Мало кто знает, как с этим справляться. Прошел только месяц и я смогла немного адаптироваться, чтобы мне в повседневной жизни было немного легче, но все равно психологических проблем много и даже по окончании войны мне понадобится много времени, чтобы преодолеть эту психологическую травму. А это я даже там не была, не говоря уже о моих близких, кто оказался в опасном месте, в частности, моя мама и моя маленькая сестра, которая до сих пор боится самолетов. Когда над нами пролетает самолет, то ей страшно. Но была такая ситуация, что моя мама сидела в Майами на стадионе, а на фоне шли какие-то монтажные или строительные работы, и я на эти звуки даже не обращала внимания, а мама вся побелела, ей показалось, что опять что-то летит и может взорваться. На это все страшно смотреть, но, к сожалению, у нас сейчас целая нация в таком состоянии. Когда ты это осознаешь, то кровь в жилах стынет", — отметила Костюк.

Теннисистка призналась, что иногда ей кажется, что ее усилий и помощи Украине во время войны недостаточно, поэтому она испытывает серьезный дискомфорт.

"Я могу сравнить это состояние с теннисным матчем. Людям, которые во время войны находятся не в Украине, морально гораздо сложнее. И когда я играю матч, я меньше нервничаю, чем те, кто смотрят его со стороны, в частности моя мама или моя команда. Я делаю все, что должна и практически только от меня на корте зависит результат, а они там сидят и меня поддерживают.

Здесь тоже самое: мы делаем все, что можем, и поддерживаем наших военных, но мы не там и от нас зависит не так много, как от армии или терробороны. Конечно, есть еще мирные жители, которые находятся в блокаде в Мариуполе или в других городах, это все страшно. Истории о мародерстве и изнасилованиях — там явно не легче. Но общее мое состояние таково, что мне кажется, будто я недостаточно делаю для нашей победы, чувствую себя недостаточно полезной для страны в это время, хотя я пытаюсь что-то делать.

Я не знаю, как с этим дальше жить и как играть в теннис. Хочется побеждать, но ты понимаешь, что ты на 10 шагов позади всех и в психологической подготовке, и в физической. Люди, против которых ты играешь, просто не знают, что это такое, они просто продолжают жить свою жизнь дальше. Этот ужас они не понимают. И мне сложно психологически играть и потому, что ты в, грубо говоря, "особых условиях". В таком состоянии, как находятся теннисисты Украины, не находится никто. И это нас действительно ослабляет и сложно показывать результаты в таком состоянии, пусть очень хочется", — резюмировала Марта Костюк.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина приостановила выступления из-за травмы спины.