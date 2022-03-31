"Знадобиться багато часу, аби подолати психологічну травму від війни", — Марта Костюк

Третя ракетка України ледь не опинилася у лікарні через війну в Україні.

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Українська тенісистка Марта Костюк в ексклюзивному коментарі Фокусу розповіла про те, як українські тенісисти борються із психологічними проблемами, які виникли через війну в Україні.

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15-16 квітня в Ешвілі (США) відбудеться матч "Біллі Джин Кінг" між командами США та України. Заявка України на цю гру двічі притерпіла зміни: спочатку стало відомо, що участі у турнірі не братиме Марта Костюк, а згодом про тимчасову перерву в сезоні оголосила і Еліна Світоліна.

Марта Костюк пояснила Фокусу причини свого рішення знятися з цих змагань.

"Причина, з якої я не буду грати Кубок Федерацій ("Біллі Джин Кінг"), це те, що мені потрібно зробити операцію. Сподіваюся, що до турніру в Мадриді (28 квітня — 7 травня) я буду готова, а от турнір у Стамбулі (18 — 24 квітня) доведеться пропустити", — повідомила Костюк.

За словами 19-річної тенісистки, війна в Україні суттєво впливає на виступи. Зокрема, Марта важко сприйняла інформацію про початок повномасштабної війни Росії проти України: справа ледь не дійшла до госпіталізації.

"Насправді, дуже важко зараз грати змагання. Тренуватися не так складно, тому що вже нервова система якось звикла і фізичні навантаження та сама гра в теніс, якось відволікають. Але грати матчі неймовірно складно, тому що коли ти граєш, то підходиш до матчу із тим, що все твоє життя концентрується навколо тенісу. Теніс має бути твоїм пріоритетом більшість часу. В даному випадку дуже складно це зробити, тому що ти читаєш новини, твої рідні знаходяться у гарячих точках. Морально ти себе готуєш до якихось випадків, розумієш, що все може статися у будь-який момент, але все одно тебе переслідує дикий жах.

В перший тиждень у мене настільки сильно боліло тіло від того, що я знаходжуся в постійній напрузі, що був момент, коли мені здавалося, що треба викликати швидку та їхати в лікарню. Мені було дуже погано. Це, звісно, не допомагає грати. Мені вдалося якось зібратися і зіграти один матч на одному турнірі і ще один — на Miami Open. Не то, що навіть зібратися, а повернути свій фокус на корт та м'яч. Тому що коли ти поза кортом, ти ніколи не думаєш про теніс, жодної секунди. Це має вплив на матч, і дійсно ти не можеш довгий час тримати концентрацію", — розповіла Марта Костюк.

Спортсменка відзначила, що переживала за маму та молодшу сестру, які з початку війни перебували в Україні. Наразі близькі проходять адаптацію до мирного життя, оскільки перебування в країні під час війни мало негативний вплив на їхній психологічний стан.

"Мало хто знає, як із цим справлятися. Минув тільки місяць і я змогла трошечки адаптуватись, щоб мені в повсякденному житті було трошки легше, але все одно психологічних проблем багато і навіть по закінченні війни мені знадобиться багато часу аби подолати цю психологічну травму. А це я навіть там не була, не кажучи вже про моїх близьких, хто опинився в небезпечному місці, зокрема, моя мама та моя маленька сестра, яка досі боїться літаків. Коли над нами пролітає літак, то їй страшно. До вибухів вони ніби і звикли, але була така ситуація, що моя мама сиділа в Маямі на стадіоні, а на фоні йшли якісь монтувальні чи будівельні роботи. І я на ці звуки навіть не звертала уваги, а мама вся побіліла, їй здалося, що знову щось летить і може вибухнути. На це все страшно дивитися, але на жаль у нас зараз ціла нація у такому стані. Коли ти це усвідомлюєш, то кров в жилах стигне", — зазначила Костюк.

Тенісистка зізналася, що іноді їй здається, що її зусиль та допомоги Україні під час війни недостатньо, через що вона відчуває серйозний дискомфорт.

"Я можу порівняти цей стан із тенісним матчем. Людям, які під час війни знаходяться не в Україні, морально набагато складніше. І коли я граю матч, я менше нервуюся, ніж ті, хто дивляться його збоку, зокрема, моя мама або моя команда. Я роблю все, що від мене залежить і практично тільки від мене на корті залежить результат. А вони там сидять і мене підтримують.

Тут так само: ми робимо все, що можемо, та підтримуємо наших військових, але ми не там і від нас залежить не так багато, як від армії або тероборони. Звісно, ще є мирні жителі, які знаходяться в блокаді в Маріуполі або в інших містах, це все страшно. Історії про мародерство та гвалтування — там явно не легше. Але загальний мій стан такий, що мені здається, ніби я недостатньо роблю для нашої перемоги, відчуваю себе недостатньо корисною для країни в цей час, хоча я намагаюся щось робити.

Я не знаю, як з цим далі жити і як грати в теніс. Хочеться перемагати, але ти розумієш, що ти на 10 кроків позаду всіх і в психологічній підготовці, і в фізичній. Люди, проти яких ти граєш, просто не знають, що це таке, вони просто продовжують жити своє життя далі. Цей жах вони не усвідомлюють. І мені складно психологічно грати і через те, що ти в, грубо кажучи, "особливих умовах". В такому стані, як знаходяться тенісисти України, не знаходиться ніхто. І це нас дійсно послаблює і складно показувати результати в такому стані, нехай і дуже хочеться", — резюмувала Марта Костюк.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що лідер збірної України з тенісу Еліна Світоліна призупинила виступи через травму спини.