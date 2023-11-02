Тенісистка Марта Костюк вийшла заміж на Кіпрі (фото)

Обранцем спортивної зірки став українець. Він зробив пропозицію коханій навесні 2023 року.

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21-річна українська тенісистка Марта Костюк вийшла заміж на Кіпрі. Знімками з церемонії одруження ділиться фотографка Анна Білоус у своєму Instagram.

Судячи з геолокації на кадрах, весілля відбувалося в місті Пафос, на Кіпрі, а саме в готелі "Мінтіс".

На опублікованих фотографкою знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих від Tiffany & Co., а також саму Марту Костюк у весільній сукні.

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Спортивна зірка обрала ніжну сукню з напівпрозорою спідницею. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску. Тим часом обранець тенісистки був у сірому костюмі з білою сорочкою.

Про своє особисте життя Костюк розповідала мало. Вона зізнавалася, що її коханий Георгій також українець та раніше займався тенісом.

Як відомо, 15 квітня 2023 року Георгій зробив коханій пропозицію. Тепер вони зіграли весілля на Кіпрі.

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Фото: Аnna Bilous\Instagram Фото: Аnna Bilous\Instagram Фото: Аnna Bilous\Instagram Фото: Аnna Bilous\Instagram Фото: Аnna Bilous\Instagram Фото: Аnna Bilous\Instagram

Зазначимо, що Марта Костюк — переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок і Відкритого чемпіонату США 2017 року в парному розряді серед юніорок. Її називають Третьою ракеткою України після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної. Вона народилася в Києві у 2002 році.

Марта Костюк

Нагадаємо, у вересні 2022 року Марта Костюк відмовилася потискати руку білоруській спортсменці на змаганнях.

Також Фокус писав про переживання Марти Костюк на початку повномасштабної війни.